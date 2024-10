Torna De Rossi alla Roma, Juric sull'orlo dell'esonero • Terzo Binario News

Da Trigoria stanno pensando al reintegro di Ddr, facilitato dall’addio della ceo Lina Souloukou

Daniele De Rossi sta per tornare sulla panchina della Roma.

Non perché stanco dei freddi ghiacci dell’Islanda dove si è rifugiato ma perché la posizione di Ivan Juric è compromessa.

La situazione è questa: l’allenatore croato non è riuscito – non per colpa sua – a far sterzare la squadra verso prestazioni convincenti. In particolare la sconfitta contro gli svedesi dell’Elfsborg in Europa League ha dimostrato che la squadra ha “rigettato” il nuovo allenatore (in questo senso, molto esplicativo un articolo di Giancarlo Dotto su Il Romanista QUI ) e lo hanno testimoniato anche le parole di capitan Lorenzo Pellegrini, che ha detto chiaramente che i giocatori non volevano l’esonero di De Rossi.

Da Trigoria arrivano spifferi sul ritorno di Ddr, chiesto dalla piazza e – indirettamente – dai giocatori. Due i fattori che farebbero propendere per l’ex numero 16 giallorosso: il contratto tuttora in essere con la società e l’addio della ceo Lina Souloukou ovvero colei che dopo la sconfitta interna contro l’Empoli ha voluto la testa di Daniele.

Senza di lei la strada sarebbe spianata per il ritorno a Trigoria di De Rossi.