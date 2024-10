Entra in un bar di Prati e litiga con i presenti, arrivano i Carabinieri • Terzo Binario News

Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un algerino 32enne

Nella notte, un uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, è entrato in un bar di piazza Risorgimento e ha iniziato a disturbare diversi clienti e a litigare con un altro avventore che lo aveva rimproverato.

Un cameriere ha allertato il 112 e quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti sul posto, l’uomo ha iniziato ad inveire contro di loro e ad opporre resistenza per eludere gli accertamenti a suo carico.

I Carabinieri sono riusciti a calmarlo e a identificarlo in un 32enne algerino, irregolare in Italia, denunciato poi per resistenza a Pubblico Ufficiale.