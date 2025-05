Alice e Dante, da Palermo sono adottabili in tutta Italia ma si deve fare presto • Terzo Binario News

La sua amata padrona, purtroppo l’ha lasciata , e nessuno dei parenti poteva prenderla con se .. ALICE è purtroppo finita in canile… Ma appena ne siamo venuti a conoscenza, abbiamo deciso di prendercene cura (mettendola in pensione) e tentare disperatamente di trovare per lei una vera adozione d’amore. Alice ha anche un fratello ..un nonnino . Abbiamo inizialmente provato a proporli insieme, ma nessuno ha mai chiamato.. Abbiamo constatato che possono tranquillamente vivere in modo autonomo, e quindi vogliamo provare con adozioni separate. ALICE ha circa 9 anni e pesa 25 chili.. buonissima, bellissima, socializzata, sa andare al guinzaglio, perfetta in macchina.. sana, negativa alle malattie mediterranee, va d’accordo con tutti ed è sterilizzata.

Cerchiamo per ALICE UNA FAMIGLIA AMOREVOLE, CHE LE FACCIA DIMENTICARE LA SITUAZIONE SPIACEVOLE CHE SI E’ VENUTA A CREARE.. Confidiamo nel vostro prezioso aiuto , condividiamo il suo appello ovunque.

Ennesimo abbandono.. Stavolta si tratta di un cane meraviglioso che abbiamo chiamato Dante… Dante è un cagnolino di una bontà infinita .Ha circa 20 mesi.. trovato abbandonato in Provincia di Palermo. Bello e intelligente.. Si aggirava tra le macchine in cerca di cibo e elemosinando qualche carezza, ma nessuno si è avvicinato a lui amorevolmente.. Dante è visibilmente bisognoso di affetto e cure. Ci siamo subito accorte che aveva problemi agli occhi.. Lo abbiamo messo immediatamente in sicurezza e portato dal veterinario.. Abbiamo fatto gli esami e a breve avremo i risultati.. Iniziato subito la cura per gli occhi.

Dante è molto giovane… pesa 26 chili. buonissimo!! Va d’accordo con tutti…dal veterinario è stato bravissimo, sa andare al guinzaglio e in macchina non ha nessun problema.. E’ semplicemente adorabile.

Cerchiamo per lui una famiglia.. anche con fratellini pelosi.. un giardinetto potrebbe essere il massimo, ma anche in appartamento nessun problema, basta fare le dovute passeggiate.

Alice e Dante si meritano veramente il meglio. Sono a Palermo ma adottabili in tutta Italia.

Ecco i contatti

Anna Segreto 320 8406998 annabaumiao@gmail.com

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it