Voragine nel Quartiere Africano. Il cratere – che ha inghiottito delle auto in sosta – si è aperto in via di Santa Maria Goretti.

Sul posto la Polizia locale del Gruppo II Parioli. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno. La strada è stata momentaneamente chiusa.

Frame video Welcome to Favelas