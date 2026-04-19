Fra Tarquinia e Tolfa è 2-2 • Terzo Binario News

Non basta il doppio vantaggio al Tolfa, oltre all’uomo in più, per riuscire a battere il Tarquinia. Al Bonelli, la sfida contro l’undici etrusco è terminata 2-2 con i biancorossi in vantaggio per due volte, nel primo e nel secondo tempo, e in entrambi i casi raggiunti dalla formazione blugranata.

Un pareggio che nella sostanza non serve a nessuno, visto che per i padroni di casa la salvezza è ancora obiettivo lontano. Per i tolfetani, il terzo posto resta un miraggio con appena tre giornate da disputare.

Sul sintetico di Tarquinia Scalo, si è disputata la quartultima giornata del girone A di Promozione con mister Emiliano Cafarelli che in formazione ha inserito diversi nomi nuovi. Infatti sono partiti dall’inizio Cristian Vittorini e Ficorella sulle fasce, Miguel Vittorini e Costa in avanti. Nella prima frazione, due episodi che potrebbero segnare la gara ovvero il doppio giallo mostrato all’esperto tarquiniese Gravina. Per gli ospiti, un calcio di rigore che Bernardini si fa respingere da Del Duchetto ma poi il numero 9 riesce a insaccare sulla ribattuta. Nella ripresa, al 20’,il pari trovato da Franceaxhi ma l’esultanza dura veramente poco visto he dopo appena un minuto arriva il punto dell’1-2 messo a segno da Cristian Vittorini. Questa è la fase più prolifica della sfida visto che al 26’ arriva il pari definitivo trovato da La Rosa. Come accennato, le rispettive posizioni di classifica delle due compagini restano cristallizzate.