Crociere e lavoro, Alessi: "Fra Pincio e Adsp intesa concreta" • Terzo Binario News

“Il Comune di Civitavecchia c’è, possiamo implementare la formazione e trasformarla in occupazione”

“Apprendo con grande soddisfazione l’adesione dei principali player del settore crocieristico all’hub formativo dei Porti di Roma e del Lazio.

È una notizia che va esattamente nella direzione che questa amministrazione auspica da tempo, e che si inserisce in un percorso di collaborazione istituzionale che stiamo costruendo con convinzione.

In questo senso, voglio sottolineare il rapporto di dialogo costante e proficuo che abbiamo instaurato con il Presidente Latrofa. Un confronto che si è rivelato sin da subito improntato alla concretezza e alla volontà condivisa di fare sistema attorno alle grandi potenzialità del nostro porto. Iniziative come questa nascono anche da quella sinergia, e ne sono una conferma tangibile.

La formazione è il presupposto imprescindibile per costruire occupazione di qualità: non si può pensare di intercettare le opportunità generate da uno scalo crocieristico di questa rilevanza senza investire prima sulle competenze delle persone. Per questo considero l’hub formativo un’iniziativa eccellente, un asse portante su cui costruire il futuro occupazionale del territorio.

Il passo successivo — e su questo siamo determinati a lavorare insieme a tutti i soggetti coinvolti — è trasformare quella formazione in occupazione locale reale e stabile, per i nostri cittadini. Il Comune è assolutamente coinvolto e disponibile: siamo pronti a sederci al tavolo, a dare il nostro contributo istituzionale e a fare tutto ciò che è in nostro potere affinché le competenze acquisite si traducano in posti di lavoro concreti sul territorio.”