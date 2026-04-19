Al via il primo incontro sulla sicurezza urbana di Viva Ladispoli • Terzo Binario News

“VIVA LADISPOLI”: Al via il primo incontro sulla sicurezza urbana. Un percorso condiviso con la cittadinanza.

Dopo l’evento di presentazione dello scorso 28 marzo, che ha visto una partecipazione attenta e coinvolta, il progetto “Viva Ladispoli” è pronto a compiere un nuovo passo concreto: l’avvio di un primo incontro pubblico dedicato al tema della sicurezza, oggi particolarmente sentito dalla comunità.

Già nel corso del primo appuntamento sono emerse riflessioni, criticità e prime proposte.

Da lì nasce la volontà di costruire un percorso serio e partecipato, che metta al centro non solo le problematiche, ma anche le possibili soluzioni, da discutere insieme ai cittadini in un evento aperto al confronto.

Tra i punti principali già individuati, il progetto Viva Ladispoli propone:

il potenziamento della Polizia Locale, sia in termini numerici che organizzativi, per adeguarla alla crescita demografica della città e garantire una presenza più capillare sul territorio;

la definizione di un protocollo d’intesa con tutte le forze dell’ordine, per rafforzare il presidio del territorio attraverso passaggi frequenti, sia a piedi che in auto, nelle diverse zone della città, in ogni fascia oraria e periodo dell’anno;

un piano di miglioramento dell’illuminazione pubblica, per eliminare zone buie o poco illuminate che possono favorire situazioni di degrado e insicurezza;

il rafforzamento della videosorveglianza, con una centrale operativa attiva 24 ore su 24, collegata a più punti di controllo, in costante contatto con le forze dell’ordine;

il coinvolgimento delle associazioni del territorio, attraverso progetti di collaborazione e monitoraggio, valorizzando il ruolo dei volontari nel segnalare situazioni critiche;

un’azione concreta di prevenzione nelle scuole, per sensibilizzare giovani e famiglie sui temi della sicurezza;

la creazione di spazi e opportunità per i giovani, per offrire alternative sane e costruttive, evitando situazioni di isolamento e disagio;

un rafforzamento della sicurezza sanitaria, sia in termini di prevenzione che di intervento, attraverso l’ipotesi di presidi medici sul territorio – anche in zona centrale – per gestire situazioni di emergenza e alleggerire la pressione sui servizi esistenti, in particolare durante la stagione estiva;

nell’ambito della prevenzione sanitaria, la promozione di percorsi di educazione e conoscenza nelle scuole, rivolti ai più giovani, per diffondere maggiore consapevolezza e responsabilità sui temi della salute e della sicurezza.

Il progetto “Viva Ladispoli” ritiene fondamentale partire da un dato reale: in città è diffusa una percezione di insicurezza che non può essere ignorata né minimizzata. È necessario affrontarla con serietà, responsabilità e presenza concreta sul territorio. Per questo motivo, l’incontro sulla sicurezza sarà un momento aperto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di raccogliere ulteriori contributi, idee e proposte, in un clima di ascolto e collaborazione.

Sono invitati tutti i cittadini a partecipare, per costruire insieme una città più sicura, vivibile e attenta alle esigenze di chi la vive ogni giorno.

La data prevista è l’8 maggio alle ore 21:30 presso lo stabilimento Roma di Ladispoli – lungomare Regina Elena.