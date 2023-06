Incidente stradale: muore bimbo di 5 anni dopo trasporto in ospedale • Terzo Binario News

Incidente su via di Macchia Saponara, altezza via Archelao di Mileto. Sul posto la Polizia locale

Incidente su via di Macchia Saponara, altezza via Archelao di Mileto. Per cause in corso di accertamento, alle 15,45 di mercoledì 14 giugno, si è verificato uno scontro tra una Smart e una Lamborghini. Un bimbo di 5 anni, trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Grassi di Ostia, è deceduto subito dopo.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo X Mare. Il tratto interessato è chiuso al traffico veicolare, deviazioni sul posto. Da chiarire la dinamica del sinistro.

c.b.