Compagnia Carabinieri e Avis Civitavecchia raccolgono 50 sacche di sangue • Terzo Binario News

Compagnia Carabinieri di Civitavecchia con Avis Civitavecchia in occasione della Giornata Mondiale del Donatore che si celebra oggi 14 giugno.

Per sancire la bontà dell’iniziativa, l’associazione dei donatori ha piazzato un gazebo con punto mobile per prelievi in via Antonio da Sangallo, proprio davanti la caserma dell’Arma sede della Compagnia.

Ed è stata una raccolta assai proficua visto che circa in 50, tra militari e parenti, hanno “steso il braccio”. Un numero importante che andrà a rimpinguare le riserve di plasma che alla Villotti – purtroppo – scarseggiano sempre.

Questo il messaggio scritto dall’Avis nazionale in occasione della Giornata.

I donatori aumentano, ma il cosiddetto “ricambio generazionale” continua a tardare. Almeno nel nostro Paese. La fotografia, che Ministero della Salute e Centro nazionale sangue scattano in occasione della Giornata mondiale del donatore 2023, descrive un quadro generale in linea con i dati che la stessa AVIS aveva presentato durante l’89ª Assemblea Generale.

Sono state infatti 1.660.227 le persone che nel 2022 hanno deciso di iniziare a compiere questo gesto etico di solidarietà: un numero più alto dell’anno precedente, ma in cui a incidere è il fattore dell’età. I donatori tra i 18 e i 45 anni sono diminuiti del 2%, mentre continuano ad aumentare in maniera esponenziale quelli tra i 56 e i 65 anni. Uno scenario che desta preoccupazione in particolare nell’ottica del raggiungimento dell’autosufficienza di farmaci plasmaderivati.