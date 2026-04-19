“Natura e Arte senza barriere”, l'iniziativa alla Necropoli di Cerveteri • Terzo Binario News

Primo appuntamento di molti altri, alla Necropoli Etrusca di Cerveteri, 18 Aprile 2026.

E’ stata un’ esperienza unica nel suo genere, grazie all’amico Daniele Renda, tra i fondatori della rete Disability Pride Italia, per questa stupenda collaborazione, che ha visto molte persone, ognuno con le sue diversita’, poter condividere questa esperienza, senza barriera alcuna.

Questa e’ la comunita’, che sogniamo, come abbiamo dimostrato ieri e’ anche possibile.

Ci siamo arrampicati su salite, sentieri stretti, con i nostri amici sulle Joelette, abbiamo ascoltato le guide, insieme alle persone con disabilita’ sensoriali, grazie ai due bravissimi InterpretiLis, dell’Accademia Europea Sordi di Laura Santarelli.

Le persone Cieche ed Ipovedenti, hanno potuto vivere un esperienza tattile, della storia che li circondava, grazie alle Guide.

Ognuno di noi ha potuto condividere, questo percorso UNIVERSALE in una cornice naturale, unica nel suo genere.

Sono stati forniti, servizi dedicati:

•⁠ ⁠utilizzo di carrozzine da escursionismo Joëlette, messe a disposizione da “Il Cammino Possibile APS” e da FONDAZIONE CAROL ETS

•⁠ ⁠interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (AES – Accademia Europea Sordi )

•⁠ ⁠accompagnatori-guide per persone non vedenti e ipovedenti (“Radici APS” )

•⁠ ⁠accompagnatori dedicati per persone con disabilità cognitive

•⁠ ⁠CAA – Comunicazione Aumentativa Alternativa.

L’iniziativa e’ stata realizzata, grazie alla partecipazione delle associazioni “Radici APS”, “Cammino possibile APS”, “SOD Italia Running Team – progetto di Fondazione Carol ETS Just in case”ed il Progetto di Inclusione Sociale “Ladispoli una città che sa ascoltare”, di cui sono Delegato dal Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, al suo sviluppo.

”Evento promosso dal Sistema Bibliotecario Caeretano Sabatino con il contributo della Regione Lazio, legge regionale 24/2019 annualità 2025”.

Grazie a Maria Teresa Bartolomeo e a Valentina Manca, con le quali, insieme a Daniele Renda e a tutti gli altri collaboratori volontari, ci siamo coordinati per riuscire a dare vita a questo bellissimo Evento di civilta’.

Siamo gia’ al lavoro, per la prossima visita universalmente Accessibile, che si svolgera’ a Ladispoli, domenica 3 Maggio, poi vi daremo nei.prossimi giorni, tutte le informazione del caso.

Mi scuso se non ho menzionato qualcuno, ma eravamo veramente tanti.

LUOGHI VISITATI:

Necropoli della Banditaccia https://pact.cultura.gov.it/necropoli-della-banditaccia…/

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Marco Cecchini