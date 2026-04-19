Libri, a Tolfa Gaja Cenciarelli protagonista con "Il rivoluzionario e la maestra" • Terzo Binario News

La scrittrice ospite in biblioteca del gruppo di lettura “InChiostro”. Prossimi appuntamenti con Raffaele Passerini e Caterina Battilocchio

di Cristiana Vallarino

Presentazione “allargata” per il libro “Il rivoluzionario e la maestra”, Marsilio, domenica pomeriggio al Polo Culturale di Tolfa, dove la saletta della biblioteca ha ospitato il gruppo di lettura locale, “InChiostro”, e quello di Civitavecchia “Parole di cioccolato”. Oggetto delle loro domande la brava scrittrice romana Gaja Cenciarelli, di casa nel paese collinare, come pure lo è Serena Ferraiolo che ha fatto da moderatrice. Entrambe, infatti, sono parte attiva di “In-chiostro”

Ma la Ferraiolo è stata anche l’ispiratrice dell’ultima opera della Cenciarelli, spinta a mettersi al lavoro dopo averla sentita parlare della vicenda dei dirigenti dei Tupamaros imprigionati dalla dittatura in Uruguay. Una vicenda ormai lontana nel tempo e, in Italia, non molto nota, al centro di un libro tradotto dalla stessa Ferraiolo..

Gaja Cenciarelli ha abilmente intrecciato la storia di uno di loro, Adolfo Wsem, di sua moglie Sonia, entrambi imprigionati per oltre un decenni, in condizioni disumane, a quelle di una maestra che vive, nel 2015, a Roma. Pagine e pagine in cui si raccontano le indicibili torture, fisiche e psicolgiche, cui vennero sotoposti gli uomini buttati dentro i “calabozos” o le donne stipate a decine in stanzoni, alternate a quelle in cui si narrano le vicende di una giovane donna che, dopo la morte del padre, si trova lentamente ma inesorabiilmente a perdere la casa di famiglia e a inanellare una carrellata di traslochi, sprofondando in una vera povertà e nella solitudine, dato che i suoi pseudo amici non sono capaci di sostenerla, anzi.

La scrittrice, come suo solito, non si è risparmiata, rispondendo a tutte le domande poste – alcune semplici e dirette altre molto più elaborate e a tratti filosofiche – spiegando le sue scelte e quanto ha voluto mettere nel libro, non senza mostrare tutta la sua ironia, strappando sempre sentiti applausi dai molti presenti nella saletta.

L’incontro si è concluso col consueto firmacopie dei volumi, grazie anche alla presenza della Giunti di Civitavecchia.

Gli appuntamenti del gruppo di lettura “InChiostro” proseguono ancora il 5 maggio, quando verrà a Tolfa Raffaele Passerini per parlare del suo “Love Bombing”, edizioni Castelvecchi.

Il primo giugno, inoltre, l”attenzione sarà per “La guardiana”, Garzanti, a firma di Caterina Battiloccchio, scrittrice originaria proprio di Tolfa, che oggi era presente con il gruppo Pagine di Cioccolata, di cui fa parte a Civitavecchia, Per lei si tratta del secondo libro, avendo esordito nel 2020 col romanzo “Oltre Luna”.

Ma non è ancora finita, “InChiostro” con “Pagine di Cioccolata” e altri gruppi di lettura del territorio, collaboreranno per organizzare al cinema Buonarroti di Civitavecchia una proiezione del film “Domani interrogo” tratto dall’omonimo libro della Cenciarelli, interpretato da Anna Ferzetti. Si tratterà oviamente di un serata cui presenzierà la scrittrice e probabilmente parte del cast. La data è da decidersi ma dovrebbe essere verso la fine di giugno.