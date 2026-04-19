Associazione nautica Campo di Mare asd e Voucher dello Sport 2026 Regione Lazio e Sport e Salute • Terzo Binario News

Per il secondo anno consecutivo, la Regione Lazio, in collaborazione con Sport e Salute, sceglie di investire in maniera decisa sulla pratica sportiva, abbattendo la barriera economica d’accesso.

L’Associazione nautica Campo di Mare asd anche quest’anno, forte dell’esperienza dello scorso anno, si è fatta partecipe ed è stata confermata tra le Strutture ove poter praticare attività sportive finanziate dalla Regione e da Sport e Salute.

Nell’ambito delle “Scuole di Sport” dell’Associazione nautica le principali discipline proposte ai giovani dal 6 ai 18 anni sono la Scuola Vela, la Scuola SUP e la Scuola Beach Volley; in caso di sufficienti adesioni la fruizione dei Voucher può essere estesa anche ai Corsi di Fitness e, novità 2026, ai Corsi di Scacchi (info al 327.9796924).

A partire da oggi e sino al 13 maggio, sul sito di Sport e Salute (www.sportesalute.eu) tutti i residenti nella regione Lazio, dai 6 ai 18 anni le cui famiglie abbiano un Isee non superiore ai 50mila euro, possono presentare domanda per ricevere a titolo gratuito il Voucher di 500 euro.

La pratica sportiva dovrà essere svolta per almeno 3 ore mensili, mentre per i ragazzi con disabilità basterà un’ora al mese.







La domanda/candidatura va presentata direttamente dalle singole famiglie richiedenti, seguendo semplici passaggi: