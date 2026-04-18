Chiude sulla A12 il tratto Civitavecchia Sud-Santa Severa • Terzo Binario News

Dalle 22 di martedì 21 alle 6 di mercoledì 22 aprile verso Roma e dalle 22 di mercoledì 22 alle 6 di giovedì 23 aprile fra Santa Severa e Civitavecchia Sud verso la SS1 Aurelia

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia “Strada Poderale”, sarà chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia sud e Santa Severa, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 aprile, sarà chiuso il tratto Civitavecchia sud-Santa Severa, verso Roma.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 7 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia sud, percorrere la SS1 Aurelia, verso Roma e rientrare in A12 a Santa Severa;

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, in considerazione del divieto di circolazione sulla SS1 Aurelia, per questa categoria di veicoli, uscire allo svincolo di Monte Romano sulla A12 Livorno-Civitavecchia, percorrere la SS1bis via Aurelia e la SS675 in direzione Viterbo, seguire poi le indicazioni per Vetralla e immettersi sulla SS2 Cassia, in direzione Roma;

-dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso il tratto Santa Severa-Civitavecchia sud, verso la SS1 Aurelia.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Belvedere est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 7 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Santa Severa, percorrere la SS1 Aurelia verso Civitavecchia e rientrare in A12 a Civitavecchia sud;

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, in considerazione del divieto di circolazione sulla SS1 Aurelia, per questa categoria di veicoli, percorrere la A1 Milano- Napoli, uscire alla stazione di Orte, immettersi sulla SS675 verso Viterbo, seguire le indicazioni per Monte Romano-Civitavecchia, proseguire sulla SS1 bis via Aurelia ed immettersi quindi sulla A12 Livorno-Civitavecchia.