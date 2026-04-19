ll Santa Marinella perde anche a Cerveteri: 2-0 • Terzo Binario News

Un brutto Santa Marinella cede il passo al piu’ motivato Cerveteri. Nel primo tempo gara bloccata con poche occasioni da ambo le parti.

Il Santa Marinella recrimina per un tocco di mano in area, valutato involontario dal direttore di gara e di un azione in contropiede con Galluzzo che invece di servire Tabarini o Cerroni laterali, opta per il tiro a porta senza impensierire l’estremo locale, a peggiorare la situazione e’ l’espulsione al ’30 di Altamura per doppia ammonizione.

Nella ripresa la gara viene sbloccata dai padroni di casa con gol di testa derivante da calcio d’angolo, 10 minuti piu’ tardi la legge non scritta “gol sbagliato gol subito”: Tabarini defilato entra in area, calcia a rete ma trova per pochi centimetri il corpo del portiere cerite in uscita, sul capovolgimento di fronte la palla arriva nell’area Santamarinellese, il portiere rossoblù esce in presa ma scivola lasciando la palla all’attaccante ospite che insacca a porta vuota e chiudendo di fatto la contesa.

Fracassa allenatore del Santa Marinella: “Un’altra domenica negativa. Io e la società ci tenevamo tantissimo a fare risultato per riscattare un po’ quello che era successo questa estate in Coppa Italia e poi anche perché tornavo da ex. Purtroppo questo periodo negativo non vuol passare, dopo trenta minuti siamo rimasti in dieci per l’espulsione di Altamura e li i piani sono saltati, il Cerveteri ha messo anima e cuore per conquistare l’intera posta in palio, perche’ credo che con i tre punti di oggi, si siano salvati. Adesso c’e’ da alzare la testa e da comportarsi in modo professionale fino alla fine, questo e’ quello che penso. Non dobbiamo mollare, i periodi negativi nel calcio ci sono e possono durare anche per periodi lunghi, ma gli uomini si vedono nei momenti di grossa difficoltà”.

Il commento del Diesse Stefano Di Fiordo: “Una partita condizionata dall’espulsione alla mezz’ora del primo tempo. Gara equilibrata dove ci sono state azioni per noi e per loro. Nel secondo tempo abbiamo preso gol su calcio d’angolo e il secondo e’ un vero e proprio infortunio. La squadra deve saper reagire deve trovare quel vigore agonistico che nelle ultime partite sta venendo a mancare. Capisco che non e’ facile, quando non hai obiettivi pero’ dobbiamo riprendere a fare risultato per chiudere con dignità il campionato”.

Cerveteri: Ciaccia, Piano, Spaccarotella (’68 Dato), Bracaglia, D’Armini, Proietti, Di Cicco, Polucci (’38 Tombesi), Pelizzi (’76 Bezziccheri), Falco (’82 Cagnoni), Patrascu. A disposizione: Di Perna, Tombesi, Cagnoni, Flore, Bruno, Dato, Fioravanti, Bezziccheri, Ardel. Allenatore: “Senza allenatore a Referto”

S.Marinella: Coronas, Luchetti, Altamura, Galluzzo, Gallitano (’76 Arseni), Caforio, Casaccia (’61 Di Pofi), Del Mastro, Cerroni (’85 Mariani), Tabarini, Scala (’85 Astorelli). A disposizione: Chiappini, Arseni, Tranquilli, Vitali, Di Pofi, Favale, Astorelli, Mariani. Allenatore: Daniele Fracassa