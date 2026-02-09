 Vienna e Belle sono due splendidi cani pastore che aspettano famiglie che li adottino • Terzo Binario News

Vienna e Belle sono due splendidi cani pastore che aspettano famiglie che li adottino

Feb 9, 2026 | Animali, Associazionismo, Sociale

VIENNA  bellissima cucciola Pastore del Caucaso nata 24.8.2025.
Di futura taglia grande, socievole con le persone, adatta a conoscitori della razza 
con esperienza .

PER INFO CONTATTATE IL RIFUGIO PER PARLARE DIRETTAMENTE CON I RESPONSABILI Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it  
siamo in FB   e  X@LNDC_MI   INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00 Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto Codice Fiscale: 97441440159

Si chiama  BELLE  questo bellissimo maremmano nato 15.10.2022. BELLE, arrivato al nostro rifugio in seguito ad intervento delle forze dell’ordine, dopo lo smarrimento ha acquistato fiducia verso i volontari.  

BELLE è adatto alla guardia e, considerata la sua mole, cerca una  casa con giardino.

BELLE  E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Rivolgersi sempre alla Lega nazionale per la difesa del cane Milano