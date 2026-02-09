Vienna e Belle sono due splendidi cani pastore che aspettano famiglie che li adottino • Terzo Binario News

VIENNA bellissima cucciola Pastore del Caucaso nata 24.8.2025.

Di futura taglia grande, socievole con le persone, adatta a conoscitori della razza

con esperienza .

PER INFO CONTATTATE IL RIFUGIO PER PARLARE DIRETTAMENTE CON I RESPONSABILI Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

siamo in FB e X@LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00 Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto Codice Fiscale: 97441440159

Si chiama BELLE questo bellissimo maremmano nato 15.10.2022. BELLE, arrivato al nostro rifugio in seguito ad intervento delle forze dell’ordine, dopo lo smarrimento ha acquistato fiducia verso i volontari.

BELLE è adatto alla guardia e, considerata la sua mole, cerca una casa con giardino.

BELLE E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Rivolgersi sempre alla Lega nazionale per la difesa del cane Milano