Biodigestore, la Cgil Civitavecchia scrive a Gualtieri • Terzo Binario News

“In sede di Consiglio Metropolitano, si dovevano discutere ed affrontare
interrogazioni relative alla autorizzazione di un biodigestore con capacità di
120000 tonnellate annue a Civitavecchia.
Lo spettacolo cui sono stati costretti ad assistere i cittadini, convenuti in
consiglio in rappresentanza del comitato cittadino contro la realizzazione di
quella che riteniamo una devastante opera per un territorio che ha già pagato un
enorme contributo agli interessi nazionali con insediamenti ad alto impatto
ambientale, risulta sicuramente poco edificante per l’Istituzione e mortificante
per l’intera cittadinanza interessata.
Erano presenti in assise solo 6 consiglieri su 23, svuotando di significato
qualsiasi atto politico della seduta, e manifestando in tal modo la totale
assenza di volontà di prestare quantomeno ascolto alle istanze, legittime,
provenienti dal territorio.
Richiamiamo quindi le Istituzioni alla necessità di un confronto corretto e
dovuto sulla questione, che rischia di vanificare qualsiasi velleità di riscatto e
trasformazione di un territorio che è pronto ed ha carte in regola per ricoprire un
ruolo trainante in tema di transizione energetica e restituire la giusta vivibilità ad
un ambiente già severamente provato”.
La segretaria generale
CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo
Stefania Pomante