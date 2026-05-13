Biodigestore, la Cgil Civitavecchia scrive a Gualtieri • Terzo Binario News

“In sede di Consiglio Metropolitano, si dovevano discutere ed affrontare

interrogazioni relative alla autorizzazione di un biodigestore con capacità di

120000 tonnellate annue a Civitavecchia.

Lo spettacolo cui sono stati costretti ad assistere i cittadini, convenuti in

consiglio in rappresentanza del comitato cittadino contro la realizzazione di

quella che riteniamo una devastante opera per un territorio che ha già pagato un

enorme contributo agli interessi nazionali con insediamenti ad alto impatto

ambientale, risulta sicuramente poco edificante per l’Istituzione e mortificante

per l’intera cittadinanza interessata.

Erano presenti in assise solo 6 consiglieri su 23, svuotando di significato

qualsiasi atto politico della seduta, e manifestando in tal modo la totale

assenza di volontà di prestare quantomeno ascolto alle istanze, legittime,

provenienti dal territorio.

Richiamiamo quindi le Istituzioni alla necessità di un confronto corretto e

dovuto sulla questione, che rischia di vanificare qualsiasi velleità di riscatto e

trasformazione di un territorio che è pronto ed ha carte in regola per ricoprire un

ruolo trainante in tema di transizione energetica e restituire la giusta vivibilità ad

un ambiente già severamente provato”.

La segretaria generale

CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo

Stefania Pomante