Sulla Fl5 tornano dei treni notturni e mattutini • Terzo Binario News

Da lunedì 11 maggio 2026 cambia la circolazione di alcuni treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) sulla linea FL5 Roma – Civitavecchia.

In particolare, è stata ripristinata il collegamento notturno con partenza da Roma Termini alle 23.27. Il viaggio proseguirà da Roma Aurelia con servizio bus, toccando tutte le fermate intermedie fino a Civitavecchia, per via dei lavori in corso sull’infrastruttura.

Inoltre, dall’11 maggio al 14 giugno sarà modificato anche il collegamento che partirà da Roma Termini alle 6.55 e che raggiungerà Civitavecchia alle 08.09, servendo gli studenti del bacino di Ladispoli.

Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili sulle locandine informative e sul sito www.trenitalia.com.

I canali di acquisto saranno aggiornati a partire da domenica 10 maggio 2026.