Roadshow di Unindustria a Viterbo • Terzo Binario News

Giulio Natalizia: un incontro tra imprese, istituzioni e Associazione per rendere il Lazio sempre più attrattivo e competitivo

“È stata un’occasione di dialogo concreto, visione condivisa e networking qualificato per individuare nuove opportunità di crescita e per raccontare come infrastrutture, investimenti e manifattura stiano trasformando la regione” dichiara Giulio Natalizia, Delegato Unindustria all’Attuazione del programma di presidenza, dopo il roadshow “Territori Protagonisti di Valore“, partito da Viterbo.

“Si tratta di appuntamento che vuole portare al centro del dibattito il ruolo dell’impresa. Questo primo incontro, dedicato all’Area nord del Lazio e che riguarderà anche le altre province, ha segnato l’avvio di un percorso che abbiamo voluto costruire con un obiettivo molto preciso: portare il programma di Unindustria nei territori dove le imprese vivono, investono e assumono.

Ogni territorio a cui abbiamo dedicato questo primo focus ha una propria identità industriale, una propria vocazione, una propria traiettoria di sviluppo. A Rieti infrastrutture e ricostruzione rappresentano una leva decisiva per il rilancio, Civitavecchia sta affrontando una transizione industriale complessa ma anche ricca di opportunità, legata all’energia e alla logistica, Viterbo e la Tuscia hanno un tessuto produttivo fatto di manifattura di qualità, distretti e filiere che hanno ancora un grande potenziale. Il nostro compito è quello di tenere insieme queste specificità dentro una visione comune”.

Al centro del dibattito tre direttrici strategiche: infrastrutture e connessioni, attrazione degli investimenti e rilancio manifatturiero. Ad aprire la giornata, moderata dal giornalista e docente Luiss Mario Benedetto, gli interventi Giulio Natalizia e Antonella Sberna, Vicepresidente Parlamento europeo. “Il Lazio che si muove: infrastrutture, connessioni, competitività” è stato il tema del primo panel, a cui hanno partecipato Manuela Rinaldi, Assessore Lavori pubblici, politiche di ricostruzione, viabilità, infrastrutture della Regione Lazio, Fabio Pagliari Presidente Unindustria Civitavecchia, Sabrina De Filippis. Ad FS Logistix e Delegata Unindustria alla Pianificazione territoriale ed intermodalità e Marco Pezzopane, Presidente Piccola Industria Unindustria Rieti.

A seguire “Il Lazio che attrae: investimenti globali, territori forti” con la presenza di Domenico Merlani, Presidente Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Sergio Saggini, Delegato Unindustria al Fisco, Stefano Cenci, Vicepresidente Unindustria all’Organizzazione e rapporti associativi e Gianluca Togna, Head of Communication Takeda Manufacturing Italia.

Ultimo panel dedicato a “Impresa che crea valore: manifattura, identità, futuro” con la presenza di Mauro Rotelli, Presidente VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati, Andrea Belli, Presidente Unindustria Viterbo, Matilde Eloisa Pitorri, Presidente Gruppo Giovani imprenditori Unindustria Rieti, Augusto Ciarrocchi, Presidente Confindustria Ceramica e Jack Czaplinski Direttore Tecnico CFFT Civitavecchia Fruit & Forest Terminal. Conclusioni affidate al Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo.