Fondazione Nel Tuo Mondo e Mondo Convenienza rinnovano gli spazi della Repubblica dei Ragazzi a Civitavecchia • Terzo Binario News

La Fondazione Nel Tuo Mondo (Ente del Terzo Settore) e Mondo Convenienza (la società Iris Mobili S.r.l.) annunciano un progetto di rinnovo degli spazi della Repubblica dei Ragazzi, con un intervento che prevede l’arredamento completo di circa 850 metri quadrati per gli ambienti in cui vivono i ragazzi della struttura.

Civitavecchia è il territorio in cui il Gruppo Mondo Convenienza affonda le proprie radici e con cui mantiene un legame profondo. Da questo legame nasce l’iniziativa a sostegno della Repubblica dei Ragazzi, una realtà che da oltre 80 anni rappresenta un punto di riferimento per il territorio e per i giovani che affrontano percorsi di vita complessi.

L’intervento della Fondazione parte da una consapevolezza chiara: il benessere passa anche dalla qualità degli spazi. Migliorare concretamente gli ambienti in cui i ragazzi vivono ogni giornosignifica dare valore al loro tempo e alle loro prospettive.

La Fondazione Nel Tuo Mondo nasce per volontà della famiglia Carosi, imprenditori e azionisti di Mondo Convenienza, da una sensibilità maturata attraverso esperienze di vita che hanno reso evidente quanto l’aiuto concreto e la vicinanza delle persone possano fare la differenza in contesti di fragilità.

La Fondazione ha chiesto e trovato supporto da parte del Gruppo Mondo Convenienza, che sta mettendo a disposizione del progetto competenze e risorse per fare ciò che sa fare meglio: progettare e arredare con cura spazi abitativi.

L’iniziativa vede anche un importante sostegno e coinvolgimento di diversi partner del Gruppo – tra cui Marinelli Cucine e camerette, Concreta Cucine, IMAB Group, Wind Tre, Operation Srl e Stefi Illuminazione che hanno scelto di donare tempo, servizi ed esperienza per dare valore a una causa concreta.

La Fondazione fa di iniziative come queste il cuore di un percorso di valore e valori affinché tutti meritino un posto in cui sentirsi a casa, con la responsabilità di mettere in gioco forze ed esperienze per portare un beneficio reale alla comunità in cui la Fondazione stessa opera.

Elisa Carosi, Amministratrice Unica Fondazione Nel Tuo Mondo, commenta: “La casa non è solo un luogo fisico. È protezione, identità e possibilità. Quando uno spazio è curato e accogliente manda un messaggio molto forte a chi lo abita: che merita rispetto, attenzione e cura. Con questo progetto vogliamo mettere la nostra esperienza e le nostre risorse al servizio della Repubblica dei Ragazzi. Perché anche in contesti difficili la qualità degli spazi può diventare un primo passo verso la fiducia nel futuro.”

Il progetto della Repubblica dei Ragazzi si sviluppa su circa 850 metri quadrati dell’alloggio maschile della struttura, in Piazza Condominio, dove oggi vivono 32 ragazzi. La struttura è organizzata in quattro case – Talpa, Faro, Volpe e Stella – ognuna con i propri spazi condivisi e le stanze. Le aree comuni, dove i ragazzi si incontrano nella quotidianità, saranno ripensate per favorire la condivisione e la vita insieme. Verranno realizzate nuove cucine complete, tavoli, sedie colorate, divani e spazi pensati per i momenti di relazione.

Il progetto prevede inoltre il rinnovo delle camere con l’installazione di letti, postazioni studio, nuove armadiature, librerie, materassi ed elementi d’arredo come quadri, lampadari e lumi, pensati per rendere ogni stanza uno spazio personale, funzionale e curato. L’obiettivo è offrire ai ragazzi ambienti semplici, ordinati e accoglienti, in cui studiare, riposare e immaginare il proprio futuro.

L’iniziativa presso la Repubblica dei Ragazzi, con la chiusura dei lavori prevista nel corso dell’anno, rappresenta il progetto chiave della Fondazione per il 2026: una tappa fondamentale nel percorso di sostegno alla comunità.