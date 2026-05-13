Open Day per la Cie sabato 16 e domenica 17 maggio: aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi V, X, XI e XII • Terzo Binario News

Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (Cie) continuano nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 maggio, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi V, X, XI e XII (sabato 10 maggio) mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli saranno attivi sia nella giornata di sabato 16 maggio che in quella di domenica 17 maggio.

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 15 maggio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie. interno.gov.it/ ).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI COINVOLTI SABATO 16 MAGGIO 2026

-Municipio V: la sede di Via Torre Annunziata, 1 sarà aperta sabato 16 maggio dalle ore 8.30 alle 15.00;

– Municipio X: la sede di Largo del Capelvenere n. 13 – Acilia – sarà aperta sabato 16 maggio dalle ore 8.30 alle 13.00;

-Municipio XI: la sede di via Portuense 579 sarà aperta sabato 16 maggio dalle ore 8.00 alle 14.00;

– Municipio XII: la sede di via Fabiola, 14 sarà aperta sabato 16 maggio dalle ore 8.30 alle 13.30.

ORARI DEGLI EX PIT, DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 E DELL’IDENTITY POINT DEL MERCATO “CAMPAGNA AMICA” PER LE GIORNATE DI SABATO 16 E DOMENICA 17 MAGGIO 2026

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e il Punto di rilascio di via Petroselli 52 saranno aperti sabato 16 maggio dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 17 maggio dalle 8.30 alle 12.30.

Tutti i sabati e le domeniche di maggio e giugno, presso il mercato “Campagna Amica” di Coldiretti Lazio, in via di San Teodoro, è inoltre attivo il nuovo Identity Point, dalle 8 alle 15, per il rilascio di Cie: sarà possibile accedere al servizio senza prenotazione fino a esaurimento posti. L’Identity Point del Mercato di Campagna Amica è un servizio realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in collaborazione con Ministero dell’Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Comune di Roma Capitale e Coldiretti Lazio.