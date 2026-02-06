Christian Marazziti a sorpresa a Civitavecchia per il suo film “Prendiamoci una pausa” • Terzo Binario News

Il regista regala sorrisi fra chiacchierate e battute con il pubblico presso la Sala Buonarroti

Christian Marazziti, con il suo sorriso contagioso e l’energia travolgente, accompagnato dall’attrice Julia De Rossi, ha sorpreso il pubblico del Cinetatro Buonarroti di Civitavecchia come ospite speciale alla proiezione di “Prendiamoci una Pausa”, il suo nuovo film distribuito da Eagle Pictures.



In una giornata piovosa e all’ultima proiezione programmata, dopo una sei giorni di buon botteghino, si è presentato a sorpresa in sala per sondare gli umori del pubblico, animando la pomeridiana con un’interazione diretta e affettuosa, trasformando così la proiezione in un momento di festa condivisa.

Il regista, che ricordiamo è anche il presidente di giuria dell’International Tour Film Festival, ha approfittato dell’occasione per un incontro col Presidente Piero Pacchiarotti, assaggiando i prodotti locali presso il ristorante Dolce & Salato, meta di tanti artisti che passano in città, e presentandosi poi al cinema insieme.

Una giornata dedicata alla cultura, all’amicizia e delle tradizioni locali

alla scoperta del buon cibo, unendo cinema e convivialità; una fusione tra eccellenze gastronomiche e cinematografia che rappresenta un connubio ideale per la promozione e lo sviluppo turistico della città.

Nelle foto: la presentazione al pubblico in sala , Christian Marazziti controlla scherzosamente i biglietti all’ingresso, presso ristorante Dolce & Salato Civitavecchia