Libri a Civitavecchia, "Spazioliberoblog" presenta "Homo Faber" di Alessio Gismondi • Terzo Binario News

Alessio Gismondi, presidente della Cna di Viterbo e Civitavecchia, si presenta nella sua città di nascita – Civitavecchia appunto – che lo ha conosciuto da tempo come abile artigiano nella sua nuova veste di scrittore. O meglio, proprio di “artigiano-scrittore, perché la molla è stata comunque voler comunicare all’esterno quello che è il nostro mondo”aveva spiegato in occasione della sua prima presentazione del libro ‘Homo Faber – Diario di un falegname’ (Palombi editori) , un romanzo già disponibile su Amazon.

Dopo aver toccato i principali centri del comprensorio, giovedì 12 alle 17.30 alla Sala Gurrado della Fondazione Cariciv in via Risorgimento, l’opera sarà presentata dall’associazione “Spazioliberoblog”. E per l’occasione ci saranno tre personaggi di spicco a dialogare con l’autore: Pino Quartullo, Gino Saladini e Maria Zeno. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Come Gismondi ha spiegato, col libro vuole “avvicinare più persone possibili al mondo dell’artigianato. Realizzato con il contributo della Cna, “racconta la vita di un artigiano con tutte le sue peculiarità: amicizie, amori, passioni come la musica, la cucina o i vini”. Ma non è un’autobiografia, i personaggi sono di fantasia ed ha ha avuto una lunga gestazione, tra scrittura e revisione con l’editor. La prefazione è del presidente nazionale della Cna, Dario Costantini. Gismondi ha anticipato di essere già al lavoro a un seguito.