Inaugurazione del “Parco dei Cuccioli” in via Leoncavallo a Valcanneto • Terzo Binario News

Appuntamento per venerdì 15 maggio alle 10

Il Comitato di Zona di Valcanneto – ODV annuncia con soddisfazione l’inaugurazione del nuovo Parco dei Cuccioli, uno spazio dedicato ai bambini da 0 a 6 anni, progettato per favorire lo sviluppo sociale e sensoriale dei più piccoli attraverso giochi sicuri e inclusivi.

L’iniziativa nasce dal desiderio espresso da molte famiglie del territorio e si è concretizzata grazie all’entusiasmo dei soci e volontari del Comitato e alla collaborazione con la start-up ARTALO – “Il modo bello di non sprecare”, che ha gratuitamente curato progettazione e realizzazione dell’area.

Determinanti sono stati il sostegno del Comune di Cerveteri, proprietario dell’area verde situata a Via Leoncavallo ed il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, ottenuto tramite il Bando 2025. L’Assemblea Pubblica dei residenti del 26 settembre 2025 aveva espresso quasi all’unanimità il proprio interesse per la creazione del nuovo parco giochi, dando così avvio ai lavori.

Il progetto è stato reso possibile anche grazie all’impegno dei volontari, al supporto dei sostenitori — tra cui la Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro — e all’attenzione crescente dei media.

Tutte le strutture ludiche sono state certificate in materia di sicurezza dalla TÜV Italia. All’inaugurazione saranno presenti gli ospiti d’onore: i bambini della scuola dell’infanzia del plesso di Borgo San Martino, grazie alla sensibilità della loro Dirigenza Scolastica. Parteciperanno inoltre le Istituzioni, i sostenitori e ARTALO, insieme ai volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera.

Il Comitato invita tutti i residenti a partecipare e a vivere questo nuovo spazio pubblico, con l’impegno condiviso di conservarlo e valorizzarlo nel tempo.

Comitato di Zona di Valcanneto – ODV