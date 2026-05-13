Animali a Roma, sabato al parco Schuster torna "Il canile va in città" • Terzo Binario News

Sabato 16 maggio alle ore 17.30, presso il Parco Schuster a San Paolo si terrà una nuova edizione de ‘Il canile va in città’, l’evento promosso dall’ufficio della Garante degli animali di Roma Capitale in collaborazione con associazioni e volontari, ideato per promuovere le adozioni responsabili dei cani dei canili comunali.

Per questo appuntamento saranno 30 i cani a sfilare, provenienti dai canili comunali di Muratella e di Ponte Marconi e dalle strutture convenzionate di Valle Grande e di Mente Naturale.

Di questi, 10 saranno le ‘adozioni del cuore’, cani malati o anziani verso i quali è richiesto un gesto d’amore e di accoglienza dal significato ancora più speciale.

A presentare i cani ospiti della sfilata ci sarà, come sempre, l’attore e cantante Andrea Rivera, mentre ospiti d’eccezione saranno alcuni esponenti delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato.

“Sabato saremo in un altro importante luogo di Roma per un nuovo appuntamento con ‘Il canile va in città’, un evento diventato ormai un appuntamento fisso e atteso da tantissime romane e romani. Grazie alle nostre sfilate, già 81 cani sono stati adottati e tanti altri sono quelli prenotati. A questo, si aggiunge la sensibilità e l’attenzione verso la realtà dei canili che sentiamo crescere ad ogni appuntamento, e di cui siamo particolarmente orgogliosi”, afferma la Garante degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino.

L’evento è organizzato in collaborazione con le associazioni AGE Onlus, Animalinsieme OdV, E.N.P.A., Animalisti Italiani Onlus, LNDC sez. di Ostia, NORSAA Guardie Zoofile OdV, OIPA Guardie Zoofile.

Come sempre, sarà possibile la microchippatura gratuita dei cani presenti.