Unione Inquilini Civitavecchia: "Il Pnrr sottovaluta il problema" - Terzo Binario News

“Il PNRR approvato, in primo esame, dal Consiglio dei Ministri sottovaluta in maniera gravissima la situazione abitativa in Italia: 650 mila famiglie, utilmente collocate nelle graduatorie per una casa popolare senza risposta, solo a Civitavecchia oltre 600 famiglie sono in graduatoria da anni, decine di migliaia di sfratti pronti ad essere eseguiti, alla scadenza del blocco del 30 giugno, senza che Regioni e comuni abbiano risorse per garantire il passaggio da casa a casa e, soprattutto, senza una prospettiva per poter affrontare strutturalmente i nodi di questa gigantesca sofferenza abitativa, gravemente acuita dalle conseguenze sull’occupazione e sui redditi della pandemia, come dimostrano i dati sull’aumento della povertà assoluta.



L’impatto è impatto minimale e inefficace, niente più che un intervento simbolico, che non incide minimamente sulla sofferenza abitativa in Italia.



Le linee di intervento presenti, del tutto depotenziate rispetto alla capacità di incidere nella situazione attuale, inoltre, appaiono sostanzialmente indirizzate verso il social housing invece che, almeno prioritariamente, verso l’edilizia residenziale pubblica a canone sociale, come più volte richiesto dal Parlamento in diversi voti, anche in sede di parere sul PNRR.



Oggi si apre il dibattito parlamentare: chiediamo con grande forza al parlamento di far rispettare dal governo le indicazioni fornite e che, in questo caso, vengono così gravemente disattese.



Chiediamo al governo di inserire tra le priorità della Missione “Inclusione e Coesione” l’incremento di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e di inserire coerentemente tale priorità in tutte le linee di investimento relative. Chiediamo inoltre un adeguato incremento delle risorse messe a disposizione.



Serve un grande piano casa: almeno 500 mila alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, senza consumo di suolo attraverso il recupero dell’enorme patrimonio pubblico inutilizzato”.

Unione inquilini Civitavecchia