Il cartellone della seconda settimana di "Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026" • Terzo Binario News

Prosegue con grande partecipazione di pubblico “Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026”, la rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea che, per tutta l’estate, trasforma il Castello di Santa Severa in un palcoscenico affacciato sul mare.

Dopo il successo dei primi appuntamenti e i numerosi sold out, dal 1° al 5 luglio il cartellone propone una nuova settimana di eventi tra musica dal vivo, teatro, letteratura, sport e arte contemporanea, offrendo al pubblico un’esperienza capace di coniugare spettacolo, cultura e valorizzazione del patrimonio storico.

Ad aprire la settimana, mercoledì 1° luglio alle ore 21, sarà “Le Notti del Califfo”, un intenso e poetico omaggio musicale dedicato a Franco Califano. Lo spettacolo ripercorre il repertorio del celebre cantautore romano attraverso le sue canzoni più amate, restituendone la sensibilità artistica e l’inconfondibile stile che hanno segnato la storia della musica italiana.

Giovedì 2 luglio, sempre alle 21, salirà sul palco Gaetano Curreri con “Io sono le mie canzoni Live 2026”. Lo storico fondatore e voce degli Stadio accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso i grandi successi della band e alcuni dei brani più significativi della sua lunga carriera, in uno spettacolo che celebra oltre quarant’anni di musica italiana.

La giornata di venerdì 3 luglio si aprirà dalle 16 alle 20.30 con il Torneo di Bridge, competizione articolata su più turni che vedrà sfidarsi appassionati e giocatori in un pomeriggio dedicato alla strategia e alla convivialità. Alle 21 il Castello cambierà atmosfera con il concerto di Alexia, protagonista di uno show ad alta energia che farà rivivere le grandi hit dance degli anni Novanta e Duemila. Una serata all’insegna del ritmo e della voglia di ballare con una delle artiste italiane più amate dal pubblico.

Anche sabato 4 luglio il pomeriggio sarà dedicato al Torneo di Bridge, mentre alle 21 andrà in scena “Forza Venite Gente”, il celebre musical dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi. Lo spettacolo, tra i più longevi e apprezzati del panorama teatrale italiano, racconta con leggerezza, musica e poesia la vita del Santo di Assisi, proponendo un messaggio di pace, fratellanza e speranza ancora oggi di straordinaria attualità. L’evento è a pagamento, biglietti su Ticketone.

La giornata di domenica 5 luglio inizierà ancora con il Torneo di Bridge. Alle 19, nell’ambito della rassegna “Libri e Calici”, sarà presentato “La rapina delle pizze” di Kempes Astolfi, un racconto che prende le mosse da una curiosa vicenda avvenuta nella notte di Ferragosto del 1975 e destinata, attraverso una narrazione originale, a intrecciarsi con una pagina importante della storia del cinema italiano. L’incontro sarà moderato da Francesca Lazzeri e accompagnato da una degustazione di vini a cura di UNPLI Lazio.

A chiudere la settimana, alle 21, sarà il concerto “Mozart Unblind”, un progetto che propone una rilettura inclusiva e coinvolgente della musica del grande compositore austriaco. Orchestra e voci, con la partecipazione del Coro SeRoN, daranno vita a un’esperienza musicale di grande intensità, capace di coniugare qualità artistica, accessibilità e condivisione.

Ad arricchire la programmazione estiva del Castello di Santa Severa è la mostra “Happy Birthday to You Marilyn Monroe”, un grande omaggio a una delle figure più iconiche del Novecento. L’esposizione ripercorre il mito di Marilyn Monroe attraverso oltre cento opere che ne interpretano il volto, il fascino e l’eredità culturale con linguaggi artistici differenti.

Il percorso espositivo mette in dialogo arte pop, fotografia, collage e sperimentazione contemporanea, offrendo al pubblico una lettura originale e multiforme della celebre attrice americana. Accanto alle opere realizzate appositamente per il progetto da artisti contemporanei, sono presentati lavori provenienti da importanti collezioni private, firmati da protagonisti dell’arte del secondo Novecento come Andy Warhol, Mimmo Rotella e Lamberto Pignotti.

Curata da Paolo Pancaldi, la mostra si configura come un progetto in continua evoluzione, capace di rinnovarsi nel tempo grazie all’ingresso di nuove opere e contributi artistici. Un’occasione per riscoprire Marilyn Monroe non solo come diva del cinema, ma come autentico fenomeno culturale che continua a ispirare generazioni di artisti e di pubblico.

L’offerta culturale del Castello si completa con le visite guidate del Borgo e del Battistero, in programma ogni sabato, domenica e nei giorni festivi, e con la possibilità di salire sulla Torre Saracena, aperta dal martedì alla domenica con visite accompagnate. Un’occasione unica per ammirare dall’alto il complesso monumentale e il panorama sul mare, sia al tramonto sia nelle suggestive visite serali.

La rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026” è promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea, d’intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella, con l’obiettivo di valorizzare e rendere sempre più accessibile il complesso monumentale di Santa Severa.

Il Castello è aperto al pubblico dal martedì alla domenica, dalle ore 17.00 alle ore 24.00.

Per informazioni e programma completo: www.castellodisantasevera.it.