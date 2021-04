Francese ubriaco danneggia auto e aggredisce poliziotti: arrestato a Civitavecchia - Terzo Binario News

Prima se la prende con gli specchietti retrovisori di un’autovettura; poi con la proprietaria, con i poliziotti e infine con il personale dell’ospedale San Paolo. È stato un tardo pomeriggio turbolento quello di domenica in viale Baccelli a Civitavecchia, con protagonista assoluto un francese trentenne – di stanza in città da tempo – che dopo essersi ubriacato è diventato incontrollabile. Oggi per lui è previsto il processo per direttissima.

Sulla direttrice cittadina nei pressi dell’incrocio con via Etruria e via Montanucci, lo straniero ha cominciato a prendersela con la vettura, ormai perso nei fumi dell’alcool e preda di problemi personali.

Danneggiato lo specchietto, la proprietaria se n’è accorta e una volta scesa ha pensato bene di accalorarsi anche contro di lei. A quel punto un passante, notata la scena, ha chiamato la Polizia. La pattuglia è intervenuta e a quel punto, una volta caricato a fatica sulla vettura di servizio, è stato accompagnato al Commissariato dove si è consumata la seconda parte della bravata.

Infatti il francese ha messo a soqquadro gli uffici di viale della Vittoria, dove gli doveva venire formalizzata la denuncia. Qui si è messo a lanciare di tutto contro gli agenti, ferendone uno. Di conseguenza si è reso necessario accompagnare il transalpino al San Paolo per provare almeno a sedarlo.

Per nulla pago di quanto combinato, ha continuato lo show nel nosocomio cittadino dove persino i medici sono stati in difficoltà nel gestire il trentenne straniero. Soltanto in nottata sono riusciti a riportarlo a più miti consigli. Per lui alla fine il magistrato ha disposto la misura degli arresti domiciliari per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale – oltre alla denuncia per danneggiamento – fino ad oggi, quando appunto verrà processato per direttissima.