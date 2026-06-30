Consulta Donne Civitavecchia, Marietta Tidei si complimenta con Scilla Pierotti • Terzo Binario News

“Desidero esprimere i miei migliori auguri di buon lavoro alla nuova presidente della Consulta delle Donne di Civitavecchia, Scilla Pierotti, e a tutto il nuovo direttivo”, dichiara la capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei.

“La Consulta rappresenta da sempre un punto di riferimento fondamentale per la nostra città e per il territorio. Dal 1988 è accanto alle donne vittime di violenza, offrendo sostegno psicologico, legale e materiale, ma nel corso degli anni ha saputo essere molto di più: un autentico presidio di diritti, un luogo di ascolto, di consapevolezza e di impegno civile.

Per questo desidero rivolgere un ringraziamento speciale ad Amelia Ciampa, presidente uscente, che con straordinaria professionalità, competenza e grande umanità ha guidato la Consulta in questi anni. Il suo lavoro è stato prezioso non solo per il supporto offerto a tantissime donne, ma anche per la capacità di costruire una rete efficace con istituzioni, forze dell’ordine, servizi e tutti gli attori impegnati nel contrasto alla violenza di genere.

La Consulta ha avuto anche un ruolo pubblico importante, contribuendo a far crescere nella nostra comunità una più forte coscienza dei diritti delle donne. Mi auguro con tutto il cuore che continui a svolgere questa funzione, così preziosa e necessaria, con lo stesso coraggio e la stessa autorevolezza che l’hanno contraddistinta fino ad oggi.

A Scilla Pierotti e a tutte le componenti del nuovo direttivo va il mio più sincero augurio di buon lavoro. Da parte mia ci sarà, come è sempre stato, piena disponibilità a collaborare per sostenere ogni iniziativa volta a promuovere i diritti, la libertà e la dignità delle donne”, conclude Marietta Tidei.