Rifiuti a Civitavecchia, Csp raccomanda: "Rispettare l'orario di esposizione alle 21" • Terzo Binario News

Si raccomanda a tutti gli utenti del servizio “porta a porta” di rispettare rigorosamente il calendario vigente, provvedendo all’esposizione dei relativi contenitori e mastelli alle ore 21:00 della sera precedente il turno di raccolta.
In considerazione delle temperature particolarmente elevate registrate in questi giorni, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli operatori ecologici (evitando lo svolgimento delle mansioni più gravose nelle ore centrali e più calde della giornata) il servizio di ritiro dei rifiuti verrà infatti concentrato prevalentemente nelle prime ore del mattino.
Per garantire la massima efficienza del servizio ed evitare che i rifiuti rimangano esposti al sole, l’Azienda rivolge un appello a tutta la cittadinanza, ricordando l’importanza di collaborare fattivamente.
Civitavecchia Servizi Pubblici ringrazia i cittadini.