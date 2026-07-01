Civitavecchia, malore dopo una nuotata: muore a 88 anni Peppe Marchesini • Terzo Binario News

Alla Lega Navale, ieri attorno alle 13. E’ stato subito soccorso dai presenti e poi dagli operatori del 188. Era conosciuto e amato anche per il suo impegno a tutela dell’ambiente

E’ uscito dall’acqua, dopo la sua consueta nuotata, risalendo visibilmente in difficoltà la scaletta dell’accesso a mare della Lega Navale e si è seduto su uno scoglio. Dell’evidente disagio se ne sono accarti altri due soci che si triovavano li vicino e lo hanno immediatamente soccorso, mentre arrivava un giovane l’istruttore di vela che ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco, nell’attesa del 118, subito allertato. Gli operatori dell’ambulanza hanno provato a lungo a rianimarlo, purtroppo invano.

Così, ieri mattina attorno alle 13, se ne andato, ad 88 anni, Giuseppe Marchesini, per tutti Peppe, conosciuto e amato dai i soci della sezione Lni di Civitavecchia,

Sulla dinamica dell’accaduto sta lavorando anche la polizia, che ieri pomeriggio ha visionato con il direttivo della sezione i filmati delle telecamere, oltre ad aver raccolto le testimonianze dei presenti.Ma sul fatto che si sia trattato di un malore non sembrano esserci dubbi:

Marchesini aveva un fisico e una tempra invidiabili per la sua età, ma negli ultimi tempi aveva manifestato problemi cardiaci. Questo non gli aveva impedito di continuare a trascorrere le giornate, anche invernali, in acqua, sul windsurf o pagaiando, arrivando alla Lni in bicicletta. E aveva continuato il suo impegno nella tutela dell’ambiente, spesso ripulendo il tratto di costa civitavecchiesi che tanto amava, lui che era romano. E per questo impegno nel 2023 il sindaco Ernesto Tedesco lo aveva voluto premiare.

A Civitavecchia era venuto con la moglie Giuliana, per anni infaticabile gestrice del bar della Lni di lungomare Thaon de Revel.

Ecco il ricordo del presidente della sezione, Dario Iacoponi: “Cari Soci, Peppe ci ha lasciati. È venuta a mancare una persona unica che rimarrà sempre nei nostri cuori. Ricorderemo le sue nuotate invernali, la voglia continua di nuove esperienze come la scoperta della vela ad 80 anni. Ricorderemo il suo triciclo, la sua voglia di pulizia. Grande Peppe, raro esempio di ecologista. Ci mancherà il suo sorriso! A Giuliana un grande abbraccio e le più sentite condoglianze a nome di tutti i Soci della nostra sezione”.

Cri.Val.