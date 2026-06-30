Per San Pietro e Paolo, Roma Capitale controlla Ostia: caccia a parcheggiatori abusivi e articoli contraffatti • Terzo Binario News

Controlli potenziati da parte della Polizia Locale di Roma Capitale nel lungo fine settimana dedicato alle festività dei Santi Pietro e Paolo.

Obiettivo: garantire maggiore sicurezza nei luoghi a più alta affluenza di persone, con particolare attenzione al Centro Storico e al litorale romano, a tutela dei numerosi turisti presenti in città e dei cittadini romani rimasti nella Capitale.

Il Comando Generale ha predisposto un piano di vigilanza rafforzato, impiegando agenti della Direzione Sicurezza Urbana, con l’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale), unitamente alle pattuglie del I Gruppo Centro e del X Gruppo Mare. Le attività sono state svolte sia con agenti in uniforme sia con personale in abiti civili.

Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto ai fenomeni illeciti, come nell’ambito del commercio e parcheggiatori abusivi. Le operazioni hanno portato al sequestro di oltre 6mila articoli, tra cui numerosi prodotti con marchi contraffatti, posti in vendita da soggetti non autorizzati sulle spiagge di Ostia e in alcune delle aree più frequentate del Centro Storico, come l’area del Colosseo e le vie del “Tridente”. Complessivamente sono stati elevati più di cinquanta verbali amministrativi. Nei casi previsti è stato inoltre adottato il provvedimento di allontanamento. Per quattro persone, trovate prive di documenti di identificazione, sono state avviate le procedure di fotosegnalamento. Nel corso dei controlli sul litorale gli agenti hanno sequestrato anche migliaia di bevande, tra cui birre, bibite, acqua e bottiglie di sciroppo, oltre a circa 110 chilogrammi di pannocchie e ai relativi carretti utilizzati per la vendita abusiva. Si tratta di alimenti e bevande commercializzati in assenza delle necessarie autorizzazioni e delle previste garanzie igienico-sanitarie, con potenziali rischi per la salute dei consumatori. Tra il materiale sequestrato figurano inoltre giocattoli, capi di abbigliamento, accessori, occhiali da sole, gonfiabili e centinaia di altri articoli tipici della stagione estiva.

Le attività di controllo della Polizia Locale proseguiranno anche nei prossimi giorni, mantenendo alta l’attenzione sul contrasto ai fenomeni di abusivismo commerciale e illegalità diffusa, a tutela della sicurezza urbana, dei consumatori e degli operatori che esercitano la propria attività nel rispetto delle regole.