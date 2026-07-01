Al via la V edizione del Festival "Natura in contatto" a Civitavecchia • Terzo Binario News

Stamattina l’inaugurazione. Fino al 2 agosto, l’Antica Rocca del Porto Storico ospiterà mostre, laboratori, scienza e divulgazione ambientale. Ingresso gratuito

Torna uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla divulgazione scientifica e alla biodiversità. Oggi, mercoledì 1° luglio, alle ore 10:30, presso la suggestiva cornice dell’Antica Rocca del Porto Storico di Civitavecchia, si terrà l’inaugurazione della quinta edizione del Festival “Natura in contatto”.

L’iniziativa è promossa dal Museo Naturalistico del Parco Marturanum “Francesco Spallone”, in stretta collaborazione con l’Associazione Culturale Naturalistica Bioma di Civitavecchia.

Per l’intero mese di programmazione, le storiche sale dell’Antica Rocca ospiteranno un ricco ventaglio di appuntamenti culturali e scientifici, in particolare:

*Mostre tematiche*, con esposizioni dedicate a micologia, entomologia, minerali, geologia, astronomia, parti anatomiche botaniche e fauna.

*Arte e cultura*, con una mostra speciale dedicata alle arti visive nonché conferenze su temi naturalistici, di astronomia e cultura in generale.

*Divulgazione*, con incontri di approfondimento a tema naturalistico ed educazione ambientale.

*Internazionalità e Didattica*: Collegamenti online internazionali, esposizione di materiale naturalistico, laboratori didattici e, come grande novità di questa edizione, passeggiate ed escursioni esterne.

L’Associazione Culturale Naturalistica BIOMA desidera esprimere il più vivo ringraziamento a tutte le istituzioni e le personalità che hanno reso possibile l’evento:

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Ing. Raffaele Latrofa; Il Dirigente dell’Ufficio Demanio e Lavoro Portuale, Dott. Lelio Matteuzzi e il funzionario Claudio Tossio; Il Presidente del Parco Naturale Regionale Marturanum, Rinaldo Marchesi; Il Direttore del Parco Regionale Marturanum e del Museo “Francesco Spallone”, Dott. Stefano Celletti;