Caldo, 22 città col bollino rosso: c'è ancora Civitavecchia • Terzo Binario News

(ANSA) – ROMA, 30 GIU – Diminuisce il caldo e l’afa: domani le città contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute per l’allerta ondate di calore scendono, infatti, a 22 e mercoledì saranno solo due.

Il 1 luglio le città in rosso sono: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona.

Cinque città sono con bollino giallo di preallerta per possibile ondata di calore (Bolzano, Messina, Napoli, Torino, Viterbo) e una, Reggio Calabria, in arancione (rischio per i soggetti più fragili). Il 2 luglio calo drastico dei bollini rossi: l’allerta massima varrà solo per Catania e Reggio Calabria. In arancione solo Messina. Tutte e altre 24 città oggetto del monitoraggio saranno in giallo.