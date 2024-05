"Un mese di disagi intorno alla Melone di Ladispoli per lavori alle fogne" • Terzo Binario News

Le lamentele di un cittadino che racconta le peripezie nel trovarsi nell’ingorgo da traffico

“Da qualche giorno ormai, almeno dal 6 maggio scorso chi accompagna i propri figli al plesso scolastico “Melone”, proveniente dal quartiere Miami, da Viale Europa o dal Cerretto, superato il cavalcaferrovia e aver percorso via Mario Sironi non può più girare in via Yvon de Begnac, poiché risulta chiusa per la realizzazione delle condotte fognarie delle nuove palazzine in fase di costruzione.

Ora, obbligatoriamente, si deve proseguire dritti, passare davanti ad almeno altri quattro istituti scolastici presenti su via Caltagirone e via Castellamare di Stabia, superare le macchine ferme per la discesa dei figli presso le rispettive sedi scolastiche, imboccare via Firenze, intasata dal flusso straordinario delle macchine sopraggiunte per gli stessi motivi, passare davanti al Comune e finalmente arrivare all’agognato traguardo.

Tali lavori sono un’opera di interesse destinati ad una fruizione individuale dei futuri abitanti di quel complesso di abitazioni e, alla pari di un’opera pubblica, come ce ne sono a centinaia in giro per il capoluogo oppure in città, creano disagi ma, a differenza di quest’ultimi, sono molto più difficili da tollerare con la necessaria pazienza poiché il beneficio per la collettività risulta minimo se non impercettibile.

I lavori, per carità, indispensabili per un nuovo agglomerato urbanistico, sono un’opera importante che con più lucidità e buona programmazione si sarebbero potuti e dovuti posticipare al termine dell’anno scolastico, e di conseguenza autorizzare solo in un secondo momento. Non mi sembra, infatti, che si stiano realizzando case in procedura d’urgenza.

Ma allora è possibile che non si sia pensato alle difficoltà delle famiglie che hanno bambini piccoli che non possono andare a piedi da soli a scuola?

La conclusione di questi lavori è prevista il 06.06.2024, e ciò comporterà che per un mese saremmo messi nelle condizioni di dover fare “il giro di peppe”, ringraziando la buona sorte che li ha portati sulla nostra strada e la lungimiranza di qualche soggetto che avrebbe dovuto valutare i risvolti negativi di una pratica di ordinaria amministrazione, mentre invece avrà valutato i suddetti lavori improcrastinabili. Ma veramente era così indispensabile iniziare i lavori ora? Non si poteva aspettare la chiusura delle scuole con buona pace di tutti, lasciando inalterato il tragitto più breve e percorribile per l’accesso alla scuola? Perché complicare le cose semplici?”

Lettera firmata

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it