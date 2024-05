Elly Schlein incanta il Ghetto di Civitavecchia • Terzo Binario News

La segretaria del Pd – in ritardo abbondante rispetto al programma – ha lanciato le candidature per le Comunali e le Europee

È arrivata parecchio in ritardo a piazza Fratti, ma quando ha preso il microfono ha catturato l’attenzione dei presenti al Ghetto.

Non gremita la piazza centrale civitavecchiese ma attenta al discorso della Segretaria e soprattutto – oltre a un pubblico adulto – tanti i ragazzi presenti.

In giro per la Tuscia per le campagne elettorali, è arrivata a Civitavecchia un’ora e un quarto dopo l’orario di programma ma l’attesa è valsa la pena perché ha toccato i grandi temi nazionali e internazionali (lavoro, guerre, diritti su tutti) esponendo la visione del partito ma senza mai demonizzare l’avversario. Critica severa ed aspra verso la destra ma sempre composta mai sopra le righe.

Su Civitavecchia ha spinto per la corsa al Pinci di Marco Piendibene ricordando che per lei è la terza visita in città da quando è stata eletta responsabile della segreteria Pd.

Prima di lei hanno parlato esponenti dem di livello locale e regionale.