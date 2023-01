Un etto di coca in auto: arrestati un uomo di Civitavecchia e un pakistano dai Carabinieri di Montalto • Terzo Binario News

I carabinieri della Stazione di Pescia Romana, nel corso di servizi messi in atto lungo la SS Aurelia, hanno sottoposto a controllo un’autovettura che percorreva l’importante arteria stradale e che, con a bordo un cittadino italiano, residente a Civitavecchia, ed un pakistano con numerosi precedenti di penali e di polizia, li aveva insospettiti.

L’atteggiamento, molto nervoso, dei due ha indotto gli operanti ad effettuare accertamenti più approfonditi. I sospetti si sono rivelati fondati poiché, all’interno dell’abitacolo : sono stati trovati 100 grammi di sostanza stupefacente, del tipo cocaina. La successiva perquisizione eseguita presso le rispettive abitazioni, ha permesso di sequestrare ulteriori 8 grammi di cocaina e 15 di hashish.

I due sono stati arrestati in flagranza per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e condotti in carcere.