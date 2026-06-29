Civitavecchia, Book Faces presenta “Libri con le Stelle 2026” • Terzo Binario News

In arrivo due serate dedicate a cultura, musica e lettura all’Arena Pincio

L’associazione Book Faces è lieta di annunciare la settima edizione di “Libri con le Stelle”, la rassegna letteraria che anche quest’anno animerà la suggestiva cornice dell’Arena Pincio con due appuntamenti dedicati ai libri, agli autori e alle emozioni. L’evento si svolgerà nelle serate del 3 e 4 luglio, con inizio alle ore 21:30. Le due serate rappresentano un’importante occasione di incontro tra scrittori, lettori, artisti e appassionati, in un’atmosfera unica sotto le stelle estive.

Durante la prima serata verrà ospitata Emanuela Tittocchia, attrice, conduttrice e, per l’occasione, scrittrice. In compagnia delle giornaliste Silvia Tamagnini e Sara Sansone, sarà presentata la sua autobiografia “Tit Toc”.

La serata del 3 luglio sarà impreziosita dalle esibizioni musicali di Tiziano Leonardi, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra parole e musica.

Sabato 4 luglio sarà l’occasione per un appuntamento definito “Senti chi scrive!” e che vedrà alternarsi sul palco i soci di Book Faces che negli ultimi mesi hanno pubblicato i loro libri. Tra di loro, Ernesto Berretti, Vanessa Pes, Nerina Piras, Bruno Pronunzio, Marco Salomone e Andrea Sturiale. I soci autori verranno presentati da Gino Saladini e Anthony Caruana. Ad arricchire la serata saranno gli interventi musicali di Eleonora Bernabei e Gino Fedeli, insieme alle letture interpretate da Daniela Tartaglione. L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

“Con la nuova edizione di “Libri con le Stelle”, Book Faces rinnova il proprio impegno nella promozione della lettura e della cultura come strumenti di crescita, dialogo e condivisione, valorizzando il territorio attraverso eventi curiosi e frizzanti, aperti a tutta la cittadinanza – afferma il Presidente Marco Salomone – L’associazione desidera inoltre ringraziare gli sponsor e i partner che, con il loro prezioso sostegno,

rendono possibile la realizzazione di manifestazioni culturali di alto livello.

A iniziare dalla Fondazione Cariciv, da sempre promotrice e sostenitrice della diffusione della Cultura in città e sul territorio. Un grazie infinito anche a Costruzioni Daniel Stoica, Farmacia Palombo, CRC, Antonio Bellettieri & Co. Shipping Agent, Akros Bioscience, Ristorante 4 Quadri, Hungry Beer Strot, SC Lab di Sarah Cannizzaro, Cremeria Monteforte Roma, Pub La Pecora Nera, Palestra Vip Club Civitavecchia, Tecnofit Forniture Industriali, Ites Immobiliare, B&B Villino Emanuele.