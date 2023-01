Libri, venerdì a Civitavecchia Giorgio Dell'Arti presenta "La marcia su Roma" • Terzo Binario News

Venerdì 27 alle 17.30 sarà la volta di un ospite prestigioso per gli Incontri d’autore ospitati dalla sala Gurrado della Fondazione Cariciv e curati da Book Faces. Si tratta di Giorgio Dell’Arti, giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e storico italiano, fondatore del supplemento settimanale Il Venerdì di Repubblica.

Ha curato e diretto, dal 1996 al 2018, l’edizione del lunedì de Il Foglio. Attualmente scrive anche per il supplemento Robinson de la Repubblica, tiene una rubrica di informazione politica sul settimanale Oggi e una rubrica letteraria sul Fatto.

In una data così particolare, dove si celebra il Giorno della Memoria, l’autore propone un suo nuovo testo per capire come sia stato possibile tutto ciò che è poi accaduto.



Il libro “La marcia su Roma” unisce al rigore scientifico uno straordinario carattere didascalico utilissimo per la comprensione di un periodo importante della nostra storia. Dialogano con l’autore Fabrizio Barbaranelli e Pier Salvatore Maruccio.

La casuale coincidenza con il giorno della memoria lo rende ancora più attuale.

Un evento per imparare dal passato, indispensabile per salvaguardare il futuro, nostro e di tutti.