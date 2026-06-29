Simone Attardo e Damiano Fortuna al Tolfa • Terzo Binario News

Un difensore e un attaccante per il Tolfa 2026-2027. Sono rispettivamente Simone Attardo e Damiano Fortuna. Con loro, ci sono riconferme nello staff collinare.

Alla Pacifica danno il benvenuto ai due nuovi arrivati tramite i social: «Colpo di spessore per il Tolfa, con l’arrivo di Simone Attardo. Il forte difensore classe 1990 approda in biancorosso dopo una splendida stagione culminata con la vittoria del campionato di Promozione con il Fregene. Attardo porta esperienza, leadership e grande affidabilità al reparto arretrato, qualità che ne hanno fatto uno dei difensori più apprezzati della categoria negli ultimi anni. La sua presenza garantirà maggiore solidità alla retroguardia del Tolfa e, in coppia con Gianluigi Salvato, formerà senza dubbio uno dei tandem difensivi più competitivi e temuti della categoria. Una coppia che promette sicurezza, esperienza e qualità al servizio della squadra.

Poi su Damiano Fortuna: «L’attaccante classe 1998 andrà a rinforzare il nostro reparto offensivo. Giocatore rapido, tecnico e duttile, Damiano porta con sé esperienza maturata tra Serie D, Eccellenza e Promozione, avendo vestito le maglie di San Cesareo, Aprilia, Cynthia, Parioli, Grifone Gialloverde e Academy Ladispoli. A Damiano va il nostro più caloroso benvenuto siamo certi che metterà il suo talento e la sua determinazione al servizio dei colori biancorossi».

Con loro, sono arrivati allo Scoponi anche Michael Dipilato, anch’egli ex Fregene, Roland Ergemlidze e Mario La Rosa. Infine per quanto riguarda lo staff, rimane a dare il suo contributo il fisioterapista Carlo Libbi: «L’Asd Tolfa Calcio annuncia la conferma nel nostro staff del divino fisioterapista Carlo Libbi, professionista con alle spalle numerosi campionati e una grande esperienza maturata sui campi di gioco. Un punto di riferimento fondamentale per la salute e il recupero dei nostri atleti».

Sul fronte del settore giovanile, presso il circolo sportivo dell’ex Unione Sportiva si sono tenute le assemblee del Tolfa Calcio e dell’Academy Monti della Tolfa, la società che cura i ragazzi biancorossi. «All’ordine del giorno, il rendiconto 2025 e la programmazione della prossima stagione sportiva. Confermati ai vertici delle rispettive società Alessio Vannicola e Guido Filippini, che potranno contare sul supporto di un numeroso gruppo di collaboratori. Accanto al nucleo storico della dirigenza si sono infatti aggiunti nuovi volontari pronti a dare il proprio contributo. Presidente onorario rimane Giuseppe Marrocchi, già alla guida del Tolfa dal 2004 al 2014. Sul fronte tecnico, alla luce degli ottimi risultati raggiunti, viene confermata la quasi totalità dello staff della passata stagione, sia per la prima squadra sia per il settore giovanile. Importante la vittoria del campionato Under 15, il secondo posto della Juniores e la finale di Coppa Italia raggiunta dalla prima squadra. Il Consiglio Direttivo, a nome di tutti i tifosi e appassionati, desidera ringraziare per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento dimostrati ai colori biancorossi il capitano Roccisano, Bevilacqua, Quinti, Ficorella, Ianari, Costa, Bernardini, Manuel e Christian Vittorini, che per motivi diversi non faranno parte del gruppo. Tuttavia, il Tolfa Calcio rilancia con decisione le proprie ambizioni, nella convinzione di aver allestito un gruppo ancora più competitivo rispetto alle stagioni precedenti, che potrà ergersi a protagonista nel campionato di Promozione».