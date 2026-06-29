Due quintali di cibo scaduto in un minimarket di Torrevecchia sequestrati da Roma Capitale • Terzo Binario News

Weekend di controlli della Polizia Locale: oltre 800 illeciti rilevati, sequestrati 200 chili di alimenti non idonei e stretta sulla movida. Nel corso delle verifiche agenti soccorrono una famiglia di turisti.

Oltre 800 le irregolarità riscontrate, tra violazioni al Codice della Strada e sanzioni ai pubblici esercizi e ad attività commerciali, più il sequestro di circa 200 Kg di alimenti tra scaduti e privi di tracciabilità:

è il bilancio dell’intensa attività di controllo svolta dalla Polizia Locale di Roma Capitale nel fine settimana nelle aree della movida, dal Centro Storico alle periferie fino al litorale romano.

Più di 350 ispezioni hanno interessato locali e attività commerciali nelle zone maggiormente interessate dalla movida, tra cui Centro Storico, Trastevere, Parioli, Piazza Bologna, Termini, Esquilino, Appio, Torrevecchia, San Lorenzo e Ostia.

Le violazioni contestate riguardano, tra l’altro, inquinamento acustico e schiamazzi, mancato rispetto dell’orario di chiusura dei minimarket, occupazioni abusive di suolo pubblico e irregolarità igienico-sanitarie.

Particolarmente rilevante l’intervento effettuato a Torrevecchia, dove, a seguito di alcune segnalazioni dei cittadini, gli agenti hanno ispezionato un minimarket sequestrando circa 200 chili di alimenti scaduti e in cattivo stato di conservazione. Con il supporto della ASL sequestrato anche un’ingente quantitativo di carne priva di tracciabilità, conservata in condizioni incompatibili con le norme di sicurezza alimentare, insieme ad altri alimenti deperibili. Per il titolare è scattata una sanzione di oltre 3.300 euro.

Numerose le irregolarità accertate anche nel Centro Storico. Due attività sono state sanzionate per complessivi 8.400 euro: un bar dell’Esquilino per gravi violazioni igienico-sanitarie, inquinamento acustico e occupazioni abusive di suolo pubblico, con segnalazione alla ASL, e un ristorante in zona Campo de’ Fiori per violazioni in materia di impatto acustico. Un’altra attività è stata sanzionata per cottura di alimenti senza autorizzazione e vendita non autorizzata di superalcolici, con segnalazioni ad ASL e ARPA Lazio. Sanzionato per impatto acustico anche un locale di Trastevere.

In piazza Navona è stata nuovamente sanzionata un’attività commerciale che aveva violato un provvedimento di chiusura disposto dal Municipio per occupazione abusiva di suolo pubblico: gli agenti hanno proceduto all’apposizione dei sigilli. Nei pressi della stazione Termini, invece, alcuni minimarket sono stati sanzionati perché aperti oltre l’orario consentito.

Sul fronte della sicurezza stradale, le pattuglie impegnate sul territorio hanno accertato e sanzionato oltre 650 violazioni al Codice della Strada, confermando l’intensificazione dei controlli durante il fine settimana.

Nella notte tra venerdì e sabato, infine, una pattuglia impegnata nei servizi di vigilanza in zona movida ha prestato soccorso a una famiglia di turisti israeliani con cinque figli minori, rimasta accidentalmente chiusa fuori dall’appartamento senza telefoni cellulari. Dopo aver rassicurato i genitori, gli agenti hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, consentendo alla famiglia di rientrare in sicurezza nella propria abitazione.