Introdotta l'ordinanza antivetro 2026 a Ladispoli • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale informa che il Sindaco Alessandro Grando ha firmato un’ordinanza che introduce una serie di misure straordinarie volte a garantire la sicurezza urbana, il decoro pubblico e una serena convivenza durante il periodo estivo.

Le disposizioni saranno in vigore dal 3 luglio al 20 settembre 2026 su tutto il territorio comunale.



Nel dettaglio, l’ordinanza prevede:

dalle ore 21:00 alle ore 7:00 è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in qualsiasi tipo di contenitore, da parte delle attività di somministrazione, degli esercizi alimentari e misti della media distribuzione e degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande;



dalle ore 21:00 alle ore 7:00 è vietato consumare bevande in contenitori di vetro e bevande alcoliche in tutte le aree pubbliche, comprese strade, piazze, parchi, aree verdi e arenili, ad eccezione dei dehors e degli spazi esterni regolarmente autorizzati dei pubblici esercizi;

è vietato, per l’intera giornata, il consumo di bevande alcoliche all’interno dell’area del mercato giornaliero compresa tra via Ancona e via Odescalchi;

dalle ore 3:00 alle ore 7:00 è vietata la somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica;

gli esercizi di vicinato del settore alimentare dovranno osservare la chiusura dalle ore 21:00 alle ore 7:00.

L’ordinanza prevede sanzioni amministrative per i trasgressori e, nei casi di recidiva entro 15 giorni dalla prima contestazione, la sospensione dell’attività o la chiusura temporanea del locale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il provvedimento è stato adottato con l’obiettivo di prevenire situazioni di degrado urbano, limitare gli episodi di abuso di alcol e tutelare la sicurezza di cittadini, famiglie e turisti durante il periodo di maggiore afflusso estivo.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini, gli operatori economici e i visitatori a rispettare le disposizioni contenute nell’ordinanza, contribuendo con senso civico a rendere Ladispoli una città sempre più sicura, accogliente e vivibile