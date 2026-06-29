Emergenza esalazioni fognarie a Ladispoli, assoDonna incalza palazzo Falcone • Terzo Binario News

L’Associazione “DONNA” di Ladispoli, rappresentata dalla Presidente Maria Teresa Corrao, interviene a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini riguardanti i forti e persistenti miasmi fognari che, durante le piogge estive e invernali, invadono le abitazioni dell’intera città, centro compreso.

Le esalazioni penetranti derivano dai liquami stagnanti e dal limo che si muove sul letto dei fossi “Sanguinara” e “Vaccina”, una situazione aggravata dalla mancata pulizia e dall’invasione di canne che ostacolano il flusso dell’acqua. L’Associazione intende fare chiarezza sulle responsabilità per evitare ingiusti risentimenti tra vicini di casa: la manutenzione straordinaria dei fossi spetta al Comune, ma la gestione delle reti fognarie interne è di esclusiva competenza degli Amministratori di Condominio.

Poteri d’urgenza e doveri dell’Amministratore

Poiché molte reti fognarie condominiali costeggiano i due fossi, l’Associazione ricorda agli Amministratori che il loro incarico comporta precise responsabilità civili e di tutela della salute pubblica.

Anche di fronte alla lamentela di un solo condomino, l’Amministratore ha il potere e il dovere di intervenire subito in totale autonomia. Comportandosi con la diligenza del “buon padre di famiglia”, può e deve incaricare ditte abilitate allo spurgo e alla disinfezione dell’intera rete fognaria comune. La legge consente infatti all’Amministratore di disporre lavori straordinari urgenti di propria iniziativa per bloccare le esalazioni – che rischiano di causare gravi problemi di salute – salvo poi far ratificare la spesa alla prima assemblea utile.

Obblighi di legge in pillole

In base alla normativa vigente e al Codice Civile:

Spese comuni: Pozzetti e tubazioni di scarico fino alla rete comunale sono beni condominiali. I costi di manutenzione si dividono tra i condòmini in base ai millesimi (escluse le unità non allacciate come box o cantine).

Pozzetti e tubazioni di scarico fino alla rete comunale sono beni condominiali. I costi di manutenzione si dividono tra i condòmini in base ai millesimi (escluse le unità non allacciate come box o cantine). Inquilini e Proprietari: Nelle case in affitto lo spurgo ordinario spetta all’inquilino, mentre i guasti strutturali spettano al proprietario.

Nelle case in affitto lo spurgo ordinario spetta all’inquilino, mentre i guasti strutturali spettano al proprietario. Ambiente e Assicurazione: Gli impianti devono essere adeguati alle leggi ambientali (es. smaltimento conforme dei reflui) e coperti da idonea polizza assicurativa per danni a terzi da rotture o allagamenti.

L’Associazione “DONNA” auspica un intervento immediato del Comune di Ladispoli per la bonifica dei fossi e una pronta attivazione degli Amministratori condominiali, per restituire vivibilità e sicurezza alle case dei cittadini.