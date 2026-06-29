Tolfa, "Rocca in cantina 2026", il rione biancorosso festeggia i 10 anni con un'edizione da record • Terzo Binario News

In un’affollatisima via Costa Alta due giorni tra tante iniziative culturali, artistiche e ottima cucina

“La più bella ed originale festa del comprensorio, non solo cibo ma tanta cultura che racconta la vita del borgo” così un utente social si complimenta.

Un’ idea semplice pensata in grande, così dieci anni fa il Rione Rocca capitanato dalla Presidente Veronica Vannicola e dalla vice-Presidente Sara Baldini, cambiava passo portando a Tolfa la prima edizione nel 2016 di ROCCA IN CANTINA. Dieci anni dopo, il potenziale e le capacità del direttivo biancorosso ha portato in scena uno degli eventi ormai più atteso nell’Estate Tolfetana.

“Sei mesi di lavoro ci sono voluti per strutturare nei minimi dettagli Rocca in Cantina di questo weekend 26-27 giugno – così spiega la Presidente Vannicola – siamo partiti a gennaio 2026, consapevoli di sentirci pronti a fare il salto di qualità. In questi dieci anni abbiamo fortificato le nostre fondamenta come Rione, abbiamo avuto tanti giovani che si sono avvicinati incuriositi dal nostro modo di fare. Al nostro fianco da subito, l’amministrazione comunale con la Sindaca Stefania Bentivoglio, la Presidente Pro Loco Giuseppina Esposito ed il suo instancabile direttivo e la Presidente La Rocca APS centro anziani Daniela Cedrani. Sei mesi di crescita, di confronto e di smussamento continuo di ostacoli lungo questo straordinario viaggio in salita”.

Il Rione Rocca è ormai conosciuto in tutto il comprensorio per l’ottima qualità che offre nelle collaborazioni. Non a caso è stato scelto per far arrivare nel paese collinare l’ARTE ETRUSCA. Infatti l’edizione del 2026 di ROCCA IN CANTINA si è aperta Venerdì 26 giugno alle ore 17.30 con il laboratorio gratuito di CERAMICA ETRUSCA a cura di Upupà Labs – Ceramiche e illustrazioni. Un format esclusivo di solo 20 posti messi a disposizione per imparare l’arte della ceramica nel suggestivo cortile di Palazzo Celli. Ad impreziosire l’apertura dell’edizione 2026, l’Antica Danza di Alessandra Taschini in arte ZAKIYYEH NUR, Artista negli spettacoli del Regista Agostino De Angelis che per l’occasione è salito a Tolfa a sorpresa, un graditissimo ospite per il Rione Rocca. A incorniciare la splendida iniziativa l’esposizione in esclusiva delle Opere del Maestro Ceramista Massimo Bordo insieme all’Allieva Serena De Angelis. In questa nuova esperienza il Rione Rocca ha scelto di essere affiancato da Daniela Cedrani Presidente La Rocca APS centro anziani e la cura scenografica nei minimi dettagli per la location sono stati affidati a Fabio Rinaldi.

Immancabili le attività per bambini e ragazzi. Dopo un’edizione di pausa per la maternità, l’artista Simona Sestili ha accolto nuovamente i tanti bambini iscritti alle ore 10 di sabato 27 giugno, nell’Officina Fantasy all’aperto in Piazza Bartoli affiancata dal Team Rocca e dal prezioso aiuto di Serena Fracassa. I bambini sono stati convolti nel Laboratorio dei colori ed il laboratorio delle vetrine artistiche con carta velina e cartoncini. Le opere d’arte realizzate dai piccoli artisti sono state esposte per tutta la durata dei ROCCA IN CANTINA. Contemporaneamente sempre alle ore 10 i ragazzi invece, si sono immersi in enigmi ed indovinelli alla scoperta del Rione Rocca, con ESCAPE CITY, un game gratuito realizzato dal Team Rocca in collaborazione con il Direttivo Pro Loco Tolfa, nella persona di Maria Chiara Testa ed Elisabetta Marini. Gruppi max da 5 di ragazzi che per l’intera mattinata hanno percorso l’intero Rione cercando soluzioni ed impiegando il minor tempo possibile. La squadra vincitrice è stata premiata con Pizza offerta da La Piazzetta Pizzeria Kebab.

Per un’attività che finiva, subito un’altra iniziava. Due giorni pieni di iniziative che hanno accolto le famiglie e dato spazio a tutti per ogni fascia di età, in modo totalmente gratuito. Sicuramente attesissima la 5° Edizione del TOUR Culturale all’interno del Rione che dallo scorso anno è stato intitolato allo Storico Giovanni Padroni, una biblioteca umana del sapere su Tolfa.

“Il TOUR “Giovanni Padroni” è stato il progetto più complesso da strutturare. Ogni anno proponiamo un percorso diverso all’interno del Rione facendo scoprire luoghi inediti. Un lavoro di ricerca costante che porta i miei ragazzi bianco rosso ad interfacciarsi con archivi storici ed enti – così la Presidente Vannicola spiega con tanta professionalità e passione è l’impegno per garantire sempre un Tour dinamico – Quest’anno siamo riusciti ad avere la collaborazione della Diocesi di Civitavecchi-Tarquinia, per ricostruire l’immaginario dell’ex Chiesa San Giovanni Evangelista. A fine anno 2025 eravamo in possesso delle antiche planimetrie interne della Chiesa prima che venisse demolita nel 1920 e di cui nell’attuale palazzo costruito nel 1924 è presente ancora l’unico elemento salvato: il portone originale. Ma non solo a Febbraio 2026 si concretizza un importante collaborazione con Valentina Vannicola ed Alessandro Toscano, Direttori Artistici e Progettuali di ARCHIVIO PAESE: un archivio fotografico di comunità. In occasione del TOUR ha aperto in esclusiva le porte del Palazzaccio (ex Palazzo Comunale) nel centro storico. I tanti iscritti al Tour hanno potuto vedere il Cuore del progetto PNRR, la raccolta e digitalizzazione delle immagini custodite negli archivi domestici della memoria visiva di Tolfa. Una componente centrale del progetto è rappresentata dal fondo Giovanni Padroni, donato all’Associazione Chirone. Il fondo è oggi conservato presso gli spazi di Archivio Paese all’interno del Polo Culturale di Tolfa. ARCHIVIO PAESE ha come Parther: Taitle Ingegno Multiforme oltre che Associazione Chirone ed è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, dal Ministero della Cultura e dal Comune di Tolfa – entra nel merito la Presidente – fondamentale è stato il supporto del Direttore del Museo Civico di Tolfa, l’Archeologo Giordano Iacomelli. Lui è stato il primo professionista a darci fiducia nelle edizioni precedenti ed è stato un eccellente insegnate fondamentale per migliorarci anno dopo anno nella costruizione del Tour. A lui vanno i meriti se il TOUR “Giovanni Padroni è andato subito in sold out in pochissimi giorni, diventando una delle attività più attese ogni anno. Massima collaborazione da parte di Don Martin Bahati ed i suoi collaboratori Mauro Cascianelli e Rossana De Felici per l’apertura in esclusiva delle Chiese all’interno del Rione Rocca – continua Veronica Vannicola – Particolarità dell’edizione 2026, la collaborazione oltre che con Giordano Iacomelli nel strutturare il percorso, anche della Presidente Pro Loco Giuseppina Esposito e della Sindaca Stefania Bentivoglio. Questo Gruppo di Lavoro al tavolo con il Rione Rocca ha permesso che il TOUR risultasse idoneo come Buona Pratica CITTASLOW ACADEMY PER I BORGHI ed aver ottenuto la candidatura ufficiale a CITTASLOW AWARDS 2026 (Best Practices Contest). Ad Affiancare sul posto l’Archeologo Giordano Iacomelli insieme al Rione Rocca, Antonio Berardozzi divulgatore scientifico d’eccellenza di Tolfa. Le sue ricerche sono pubblicate da Società Romana di Storia Patria- Ets ma anche dall’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Ospite del TOUR “Giovanni Padroni”, il Direttore Lavori PNRR di rigenerazione e valorizzazione urbana all’interno del Rione Rocca, l’Architetto Enza Evangelista”.

Ma oltre alle tante attività, a ROCCA IN CANTINA 2026 non poteva mancare la sua tradizione: l’apertura in esclusiva de “LE FRASCHETTE” storiche cantine rionali sotto le mura di proprietari privati che con piacere mettono a disposizione per il Rione Rocca nell’ultimo weekend di giugno. Alle ore 20 sia il venerdì 26 che sabato 27 via Costa Alta è stata sommersa da tantissimi enogastronomici pronti per un viaggio alla scoperta delle tradizioni culinarie tipiche di Tolfa e vinicole del territorio maremmano.

“Ad una settimana dall’evento, abbiamo avuto il sold out di prenotazioni” – così spiega la vice-Presidente Sara Baldini – “abbiamo fatto l’impossibile, come referente e coordinatrice è stato veramente bello quante persone telefonicamente in continuazione ci facessero i complimenti, sottolineando che ormai ROCCA IN CANTINA è un appuntamento fisso ed immancabile ogni anno. Lo scorso anno abbiamo avuto una grande esperienza internazionale con enoturisti norvegesi, inglesi e neozelandesi. Quest’anno tanti americani sono giunti a Tolfa ed hanno scelto il nostro evento per scoprire la cultura locale – continua la vice-Presidente Baldini – il nostro settore di comunicazione negli anni si è perfezionato tantissimo ed oggi ROCCA IN CANTINA è un grande promotore turistico Tolfa”..

Nonostante il Rione Rocca, sia stato l’unico Rione con più eventi in contemporanea a Tolfa nel suo weekend di festa, a mani basse ha portato una grande vittoria a casa con tantissime persone che hanno inondato via Costa Alta ed il Centro Storico. Merito dei sei mesi di lavoro per organizzare minuziosamente in ogni dettaglio ROCCA IN CANTINA 2026. Solo la Rocca poteva riuscire nella grande impresa di farcela. A garantire la buona riuscita indubbiamente la scelta degli Spettacoli Musicali con Ingresso Gratuito. Ad esibirsi sul palco di Venerdì 26 giugno la bravura di 𝗔𝗚𝗡𝗘𝗦𝗘 (il Primo Modo), 𝗟𝗨𝗣𝗣 & 𝗛𝗔𝗕𝗜𝗧. Un gruppo di amici incontrati grazie alla collaborazione con Rock & I Suoi Fratelli. Voci vibranti, grande passione ed un intero Palco tutto per loro. Un mix di pura Musica a 360° sperimentazione/ pop / rock fluido ed inediti sotto il cielo stella della Rocca. Mentre per Sabato 27 giugno la scelta è ricaduta su 𝗝𝗢𝗩𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗬 𝗕𝗔𝗡𝗗 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝗮 𝗝𝗼𝘃𝗮𝗻𝗼𝘁𝘁𝗶 super atteso Spettacolo Musicale, uno dei più apprezzati Tributo a Jovanotti del litorale laziale. La Band porterà in scena l’energia e l’allegria della musica di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Un viaggio musicale con tutti i migliori successi, dai grandi classici “Ciao Mamma”, “l’ombelico del mondo”, “Penso Positivo” fino ai grandi successi più recenti.

“Ciò che ci ha stupito in questa edizione, le tante candidature di Band giunte, la scelta ha richiesto inevitabilmente di fare una selezione. Ma già possiamo dire che per ROCCA IN CANTINA edizione 2027 già abbiamo in cantiere gli Spettacoli Musicali, perché ogni artista che ci ha contattato vale la pena farlo salire sul nostro palco – spiega la Presidente Veronica Vannicola – Il Rione Rocca non è supportato da finanziamenti pubblici ed il merito per cui riusciamo a portare il meglio delle proposte musicale gratuitamente è soprattutto grazie a tante realtà di Tolfa che con piacere ci danno fiducia. Per l’edizione 2026 i sostenitori dell’idea creativa e progettuale sono stati: MG Residence Tolfa, Norcineria Flli.Orchi, Ristorante La Loggetta, Parrucchiera Trucchia, L’Ottava Goccia Country House, Agenzia Funebre Bonini, Gommista Flli.Spanò, Q8 Tolfa, Wine Bar Bianco & Rosso, Centro Sportivo Collina Verde, Frangipane, Creazioni Vannicola Tolfa, Bartolozzi Catana Tolfa, Avingegneria Srl di Giulio Galimberti, Belfiore Flower Boutique, Glamour Boutique By Roberta”

Durante tutto l’evento di ROCCA IN CANTINA 2026 è stato possibile vedere la lavorazione del CAPAGNO TOLFETANO, i lavori fatti a mano delle RICAMATRICI TOLFETANE ed i Manufatti-Riciclo di Stoffa del Gruppo LE TORTARE. Tanti Hobby di un tempo, trasformati in Passione.

Ma non solo, dietro le quinte con il Rione Rocca una grande macchina organizzativa di supporto: i professionisti Carlo Mazzalupi, Egidio Virgili con BLACK SERVICE, la Famiglia Gobbi/Fochetti, Mauro Cascianelli, Angelo Volpi, Teresa Pierini, Egidio Verdirosi, Italo Ciambella, Franco Fochetti, Alberto Costantini, Aldo Borghini, Antonio Sestili, Rosa Della Chiesa, Giulia Vasta, Rossana De Felici, Luigi Mazzalupi, Riccardo Gesualdo, Luciano Ciambella, Lucia Gari, Laura Orchi, Andrea Baldini, Maria La Scala, Serena Fracassa, Rione Cappuccini, Banda Musicale “Giuseppe Verdi”, Polizia Locale di Tolfa.

ROCCA IN CANTINA 2026 è stata PATROCINATA dal Comune di Tolfa, Pro Loco Tolfa, Etruskey DMO e Cittaslow International.