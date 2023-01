False domande di invalidità: nei guai un medico e un operatore sanitario di Roma • Terzo Binario News

Alle prime ore dell’alba, i Carabinieri del Nas di Roma – coadiuvati da quelli del locale Comando Provinciale – hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 2 persone: un medico specialista ortopedico in servizio presso una struttura ospedaliera pubblica della capitale e un operatore del settore sanitario in quiescenza, indagati per i reati di corruzione e falsità.

Secondo l’ipotesi d’accusa, a carico dei 2 destinatari delle misure restrittive, sono state acclarate numerose illecite condotte – previo pagamento in contanti di circa 120 euro a certificato – in favore degli utenti che ad essi si affidavano per la gestione delle proprie domande per il riconoscimento di invalidità, in assenza delle prescritte visite mediche e delle effettive patologie.

Sono tuttora in corso ulteriori attività investigative del personale del NAS di Roma – coordinato dalla locale Procura della Repubblica – mirate all’individuazione di altre persone coinvolte.

Si rappresenta che il provvedimento è stato emesso nella fase delle indagini preliminari, nella quale, e fino a giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza.