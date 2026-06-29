Caldo a Civitavecchia e sul Litorale, i consigli per limitare i rischi • Terzo Binario News

A seguito del bollettino emanato dal Ministero della Salute, che prevede per oggi e per i prossimi due giorni un livello di allerta 3 per le alte temperature, il Comune di Civitavecchia invita tutta la cittadinanza ad adottare comportamenti prudenti per ridurre i rischi legati all’ondata di calore.

Le temperature percepite potranno raggiungere i 37 gradi, con condizioni climatiche che richiedono particolare attenzione soprattutto nei confronti delle persone più fragili, come anziani, bambini, persone con patologie croniche e soggetti non autosufficienti.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a seguire con attenzione le raccomandazioni predisposte dal Ministero della Salute, evitando l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenendosi adeguatamente idratati e privilegiando, quando possibile, ambienti freschi o climatizzati. È inoltre importante limitare l’attività fisica all’aperto nelle ore centrali della giornata, indossare abiti leggeri e prestare particolare attenzione alla corretta conservazione degli alimenti e dei farmaci.

Un’attenzione particolare è rivolta alle persone più fragili e a chi vive da solo: la collaborazione di familiari, vicini e conoscenti può risultare fondamentale per prevenire situazioni di rischio durante questo periodo di caldo intenso.

In presenza di sintomi riconducibili ai disturbi provocati dalle alte temperature è necessario contattare tempestivamente il proprio medico.

Il Comune invita infine tutta la cittadinanza a consultare e seguire le raccomandazioni complete del Ministero della Salute, che contengono indicazioni utili anche per la tutela degli animali domestici durante questo periodo di temperature eccezionalmente elevate.