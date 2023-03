Ufficio postale di Ladispoli, le proteste di una cittadina: “Più di un’ora di fila inutilmente” • Terzo Binario News

Sfogo social di un’utente: “Mi sento presa in giro”

Sia chiaro, fare la fila non è mai piacevole. Lo è ancor di meno se si fa la fila per pagare le bollette.

Ma una utente di Ladispoli, ieri pomeriggio deve essere giunta davvero al colmo del sopportabile, a tal punto che ha deciso di sfogare il proprio malcontento sui social network, sentendosi presa in giro dal servizio offerto dall’ufficio postale.

“È veramente una presa in giro!”, si sfoga sui social.

“Vai alla posta o prenoti tramite App, aspetti il tuo turno, guardi quel monitor con numeri bloccati per più di mezz’ora, persone che passano con pratiche che devono finire, poi, magicamente esce fuori un operatore che ti dice che sono le 19:00 e purtroppo, i sistemi si bloccano! Io con due bambini era più di un’ora che stavo lì e come me altre persone. Ma almeno fatevi uscire prima il fiato, la gente non è che non ha nulla da fare!”

“La prossima volta chiamo i carabinieri”, conclude lamentando la lentezza agli sportelli.

Chiaramente il malcontento della Signora è comprensibile, più che uno sfogo verso gli impiegati agli sportelli, sembra più uno sfogo verso il sistema che in generale, in ogni servizio, deve essere migliorato. Ovunque si vada, che sia alla posta, in banca o purtroppo anche ad un pronto soccorso, c’è da attendere.

Va in ogni caso precisato, che se ad una certa ora i sistemi operativi si bloccano, i funzionari presenti non possono fare più di tanto. Sicuramente, ciò che la Signora, e come lei tanti altri utenti, si aspetta è che almeno per quando si vengono a pagare delle bollette e dunque a sborsare del denaro, le attese siano più rapide.

Ovviamente, la redazione è disponibile alla pubblicazione di una eventuale replica di Poste Italiane relativamente a quanto dichiarato dalla cittadina sui social network.