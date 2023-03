Autovelox mobili a Cerveteri, raffica di multe per eccesso di velocità • Terzo Binario News

Polizia Locale di Cerveteri impegnata contro gli “aspiranti piloti di Formula Uno” delle strade cittadine

In ogni città italiana, in particolar modo in quelle strade ad alto scorrimento dove a volte, commettendo un grave errore, schiacciare un po’ di più l’acceleratore sembra venire naturale, il problema dell’elevata velocità degli automobilisti è estremamente sentito.

Non sono da meno Ladispoli e Cerveteri, dove purtroppo la cronaca negli ultimi mesi ha registrato molti incidenti dettati o dall’alta velocità o dalle distrazioni al volante.

Ma arrivano anche i provvedimenti. A Cerveteri raffica di multe da parte della Polizia Locale, che grazie ad un sistema di autovelox mobili ha fatto strage di multe.

Impressionante il numero di multe effettuate nel 2022 e già molto alto il bilancio di primissimo scorcio di 2023: oltre 300 verbali. Un numero che conferma quanto purtroppo il popolo italiano sia “birbaccione” al volante, mettendo a rischio l’incolumità propria e degli altri.

Tra i punti di maggiore attenzione, senza dubbio la Via Fontana Morella, arteria stradale fondamentale e di collegamento tra Cerveteri e Cerenova.