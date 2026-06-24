Baby gang a Santa Marinella, Manuelli: "Convoco un tavolo interforze" • Terzo Binario News

​In merito ai gravissimi fatti occorsi nella tarda serata di ieri, 23 giugno 2026, nei pressi di Largo Monsignor Ostilio Ricci, che hanno visto una cittadina vittima di un’aggressione verbale e fisica da parte di un gruppo di giovani, il Sindaco Alessio Manuelli esprime la sua ferma condanna e la piena solidarietà alla vittima e alla sua famiglia.

“Quanto accaduto è inaccettabile e profondamente inquietante- dichiara il Sindaco Manuelli- Colpire una donna anziana, utilizzare insulti carichi di odio e inneggiare a ideologie che rappresentano il punto più buio della nostra storia, è un comportamento che non può trovare spazio nella nostra società e che ferisce profondamente la coscienza civile di tutti noi”.​

L’Amministrazione Comunale si è già attivata per seguire l’evolversi della situazione. tramite le autorità competenti e sono in corso le indagini necessarie per identificare i responsabili, anche grazie alle riprese video a disposizione delle forze dell’ordine.

​”Come Sindaco e come rappresentante di questa comunità, non permetterò che simili episodi passino inosservati o restino impuniti- prosegue il primo cittadino- La sicurezza dei nostri cittadini, specialmente delle fasce più fragili, è la nostra priorità assoluta. Nei prossimi giorni convocherò un incontro con le forze dell’ordine per chiedere di intensificare i controlli e la vigilanza, in particolar modo nelle zone critiche e negli orari serali”.

​Il Sindaco Manuelli rivolge infine un appello alle famiglie: “Mi rivolgo in particolare ai genitori: il dialogo e l’educazione al rispetto sono le uniche armi contro il degrado sociale. È fondamentale che ogni famiglia faccia la propria parte per trasmettere ai propri figli i valori della legalità e dell’empatia. Non possiamo restare indifferenti di fronte a simili derive, perché ciò che colpisce un membro della nostra comunità colpisce ognuno di noi”.

Il sindaco

Dott. Alessio Manuelli