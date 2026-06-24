Coltello in tasca, denunciato un uomo di Santa Marinella • Terzo Binario News

Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio sul litorale romano per contrastare la “mala movida”, con particolare attenzione allo spaccio di stupefacenti e alle violazioni al Codice della Strada lungo le principali vie di collegamento.

Il bilancio delle attività, effettuate seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è di 5 persone arrestate, 10 denunciate e 19 sanzionate per un totale di 16.204 euro.

GLI ARRESTI

In manette è finito un 50enne romano fermato, nella notte, dai Carabinieri nei pressi di uno stabilimento balneare in via Praia a Mare in località Fregene e trovato in possesso di 6 g di cocaina rosa, alcune dosi di cocaina, una pasticca di Ecstasy di colore rosa con logo “Moncler”, diversi cristalli di MDMA.

Sempre per droga, i Carabinieri hanno arrestato anche un 19enne di Ostia. Il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e la successiva perquisizione nella sua abitazione in via Federico Paolini ha permesso di rinvenire e sequestrare 87 g della stessa sostanza, due bilancini e tre lame intrise di droga.

Eseguiti anche provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria: un’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari per due donne (di 35 e 41 anni), già arrestate in concorso lo scorso 14 giugno per spaccio a Fiumicino e un ordine di carcerazione a carico di un 39enne di Ostia Antica a cui è revocata la sospensione della pena. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli.

LE DENUNCE IN STATO DI LIBERTÀ

I Carabinieri hanno denunciato un uomo e una donna sorpresi in auto a Fiumicino con dosi di cocaina e crack.

Nel corso dei posti di controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno denunciato 3 persone positive all’etilometro, con ritiro di patenti.

Denunciati poi un 50enne a Santa Marinella e un 19enne a Ostia trovati in possesso rispettivamente di un coltello a serramanico e un taglierino, un 39enne per patente albanese falsa e guida senza patente (recidivo nel biennio), un 18enne per ricettazione perché trovato nei parcheggi degli stabilimenti con un telefono rubato e una 62enne per aver fornito false generalità.

Segnalati inoltre alla Prefettura 10 assuntori, con il sequestro totale di 108 g di hashish, alcune dosi di marijuana e di cocaina.

In totale sono state identificate 373 persone e eseguite verifiche su 179 veicoli.

I controlli dei Carabinieri proseguiranno regolarmente lungo tutta l’area costiera.