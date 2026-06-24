Tpl Civitavecchia, Csp gestisce fino al 31 luglio • Terzo Binario News

Si informano gli utenti che, a seguito della comunicazione della Regione Lazio relativa al differimento dell’avvio dell’Unità di Rete n. 1 “Tirreno Nord”, la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano del Comune di Civitavecchia da parte di CSP è prorogata fino al 31 luglio 2026.
Fino a tale data:
- resteranno in vigore tutte le attuali linee e gli orari di esercizio;
- non subiranno variazioni le modalità di accesso al servizio;
- resteranno invariate le tariffe attualmente applicate;
- continueranno ad essere valide le attuali regole di utilizzo del servizio.
Sarà inoltre possibile sottoscrivere, presso i nostri uffici di Via Terme di Traiano 42 (al piano terra di Villa Albani) e le rivendite autorizzate, gli abbonamenti mensili con validità fino al 31 luglio 2026.
I biglietti attualmente in circolazione continueranno ad essere validi ed utilizzabili sulle linee del trasporto pubblico urbano di Civitavecchia fino alla medesima data, salvo eventuali ulteriori disposizioni o proroghe che dovessero essere adottate dalla Regione Lazio.
L’Azienda provvederà a fornire tempestivamente ogni aggiornamento utile all’utenza in merito all’avvio del nuovo assetto del servizio.
Civitavecchia Servizi Pubblici srl